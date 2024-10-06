محافظ الإسكندرية والسفير الايطالى يبحثان سبل التعاون بين الجانبين

اشاد الفريق احمد خالد حسن محافظ الاسكندرية بالعلاقات المصرية الايطالية مؤكدا حرصه على زيادة العلاقات بين الجانبين وان المحافظة على اتم الاستعداد لتدليل اى تحديات فى سبيل تحقيق مزيد من التعاون المثمر والبناء.

جاء ذلك خلال استقبل محافظ الإسكندرية، ميكيلي كواروني سفير إيطاليا بالقاهرة والوفد المرافق له من السفارة الإيطالية، لبحث سبل التعاون والعلاقات بين الجانبين.

حضر اللقاء مااريو بسكوالي قنصل إيطاليا الفخري، والدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، وياسمين البنداري من السويدي جروب ومندوبي من شركة كولدريتي Coldiretti الإيطالية.

رحب محافظ الإسكندرية بالسفير على أرض الإسكندرية، مشيدًا بالعلاقات المصرية الإيطالية، ومؤكدًا حرصه على زيادة العلاقات بين الجانبين، وأن المحافظة على أتم الاستعداد لتذليل أي تحديات في سبيل تحقيق مزيد من التعاون المثمر والبناء.

وأعرب المحافظ عن سعادته بفكرة تنظيم سوق لليوم الواحد في الإسكندرية، مقترحًا أن تقام السوق في نهاية شهر أكتوبر الحالي حيث تستضيف الإسكندرية يوم المدن العالمي، بحضور 122 وفد من جميع أنحاء العالم وأن هذه المناسبة سوف تكون فرصة رائعة للترويج ل farm’s market وللمنتجات الإيطالية التي سوف يتم عرضها بأسعار جيدة وجودة عالية.

أكد السفير الايطالى ميكيلى كوارونى على ما قاله المحافظ حيث يعتبر سوق اليوم الواحد منتشر بشكل كبير في أوروبا وأنه ليس مجرد سوق لبيع المنتجات بجودة عالية وسعر مناسب ولكن له أيضا بعد اجتماعي حيث يعرض القائمون على السوق بعرض منتجاتهم بشكل أنيق، ويتم تكراره كل أسبوع ما يخلق علاقة جيدة بين المستهلك والمزارع.

واضاف الفريق احمد خالد محافظ الاسكندرية اننا نحتاج برامج لتدريب الشباب في مصر وأن تجربة مدرسة الدون بوسكو في الإسكندرية هي خير دليل علي نجاح التجربة الإيطالية في مجال التدريب المهني للشباب المصري وفقًا لاحتياجات سوق العمل، وأنه في حال فتح مدرسة أخري لإعداد الشباب المصري سيكون من الأفضل أن تكون ضمن منطقة صناعية وقريبة من المترو الجديد الذي سيتم افتتاحه لتسهيل ذهاب الطلاب وعودتهم إليها. ، وفي نهاية اللقاء تبادل الطرفان الصور والهدايا التذكارية.