دراسة تحذر: نصف مايستهلكه الأطفال يوميًا أطعمة مصنعة وضارة

وفقاً لدراسة جديدة، يحصل الأطفال الصغار من حول العالم على ما يقرب من نصف السعرات الحرارية من الأطعمة فائقة المعالجة الضارة، بما في ذلك الزبادي المنكه وحبوب الإفطار الكاملة.

ويرتفع هذا الرقم إلى 59% من إجمالي السعرات الحرارية بحلول الوقت الذي يصل فيه الأطفال إلى سن السابعة، بحسب ما توصل إليه باحثون من جامعة لندن .

وحذر الخبراء من أن أنماط الأكل في السنوات الأولى من العمر يمكن أن تؤدي إلى عادات تستمر حتى مرحلة البلوغ، وأضافوا أن منتجات العناية بالبشرة غير المطابقة للمواصفات التي يتم تسويقها للأطفال تحتوي في كثير من الأحيان على كميات زائدة من الملح والسكر.

وحلل الفريق بيانات 2591 طفلاً ولدوا في المملكة المتحدة في عامي 2007 و2008، حيث سجل آباؤهم ما أكلوه وشربوه على مدار 3 أيام.

وكانت المنتجات الغذائية غير المشبعة الأكثر شيوعًا التي يستهلكها الأطفال الصغار - الذين كانوا في عمر 21 شهرا عندما سجل آباؤهم أنظمتهم الغذائية - هي الزبادي المنكه وحبوب الإفطار الكاملة، وهي منتجات يُنظر إليها عادة على أنها صحية.

بحلول سن السابعة، كانت الأطعمة غير المغلفة الأكثر شيوعًا هي الحبوب الحلوة والخبز الأبيض والحلويات.

قالت الدكتورة رانا كونواي، المؤلفة الرئيسية للدراسة: "الأطعمة شديدة المعالجة ليست كلها سيئة لصحتنا، والأطعمة التي يتناولها الأطفال الصغار عادة في دراستنا هي تلك التي يُنظر إليها على أنها صحية للغاية".

ومع ذلك، تحتوي بعض الحبوب الكاملة والزبادي المنكه على مستويات عالية من السكر والملح المضافين، ووجدت دراستنا أن الأطفال الصغار الذين يستهلكون المزيد من الأطعمة فائقة المعالجة لديهم أيضًا كمية أكبر من هذه المكونات.

وبصرف النظر عن السكر والملح، فإن النظام الغذائي الذي يتضمن الكثير من الأطعمة فائقة التصنيع من غير المرجح أن يجعل الأطفال يعتادون على النكهات الطبيعية للأطعمة الكاملة وبالتالي من غير المرجح أن يشجعهم على تناول الطعام الصحي في وقت لاحق من الحياة."

ووجد الباحثون أيضًا أن الأطعمة فائقة المعالجة التي تم استهلاكها في عمر 21 شهرًا تتنبأ باستهلاك الأشعة فوق البنفسجية في عمر 7 سنوات.

كان الأطفال الصغار الذين استهلكوا أكبر قدر من عوامل الحماية من الأشعة فوق البنفسجية أكثر عرضة بنحو 9.4 مرات لأن يكونوا في المجموعة الأكثر استهلاكًا لعوامل الحماية من الأشعة فوق البنفسجية في سن السابعة مقارنة بالأطفال الصغار الذين استهلكوا أقل نسبة من عوامل الحماية من الأشعة فوق البنفسجية.

وقال فريق البحث إن هذا قد يعزى جزئيًا إلى طبيعة هذه الأطعمة "ذات المذاق اللذيذ"، لأنها تميل إلى أن تكون أطعمة تحتوي على نسبة أعلى من الدهون أو السكر أو الملح.

وقالت المؤلفة الرئيسية البروفيسور كلير لويلين: "إن أنماط الأكل في السنوات الأولى مهمة، لأنها تساعد في وضع عادات يمكن أن تستمر خلال الطفولة وحتى مرحلة البلوغ.