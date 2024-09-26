"سيتي سكيب " يناقش السياسات الحكومية والدعم للمشترين المحتملين للمنازل 

تنطلق اليوم الخميس ، فعاليات اليوم الثاني لمعرض سيتي سكيب 2024 ، الذي يقام حاليا بمركز مصر الدولي للمؤتمرات .

تبدأ الفعاليات في تمام الثالثة والثلث بعد الظهر، مع جلسة بعنوان " السياسات الحكومية والدعم للمشترين المحتملين للمنازل - كيف يؤثر ذلك عليك؟"

تلعب الحكومة والوزارات دورًا كبيرًا في تنظيم سوق العقارات. لقد كانت حكومة مصر استباقية في وضع السياسات وتقديم الحوافز لشراء المنازل، ولكن ماذا يُخبأ لنا عام 2024 وما بعده؟ هل هناك سياسات تُعزز من تملك المنازل؟

المتحدثون:

الدكتور وليد عباس، مساعد الوزير، وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

مدير الجلسة:

· داليا أبو عمر، رائدة أعمال ومذيعة تليفزيون