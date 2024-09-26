الخميس 26 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

الأسواق العقارية

"سيتي سكيب " يناقش السياسات الحكومية والدعم للمشترين المحتملين للمنازل 

الدكتور وليد عباس
الدكتور وليد عباس مساعد الوزير وزارة الإسكان

تنطلق اليوم الخميس ، فعاليات اليوم الثاني لمعرض سيتي سكيب 2024 ، الذي يقام حاليا بمركز مصر الدولي للمؤتمرات .

تبدأ الفعاليات  في تمام الثالثة والثلث بعد الظهر، مع جلسة بعنوان " السياسات الحكومية والدعم للمشترين المحتملين للمنازل - كيف يؤثر ذلك عليك؟"

تلعب الحكومة والوزارات دورًا كبيرًا في تنظيم سوق العقارات. لقد كانت حكومة مصر استباقية في وضع السياسات وتقديم الحوافز لشراء المنازل، ولكن ماذا يُخبأ لنا عام 2024 وما بعده؟ هل هناك سياسات تُعزز من تملك المنازل؟

المتحدثون:

الدكتور وليد عباس، مساعد الوزير، وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

مدير الجلسة:

·       داليا أبو عمر، رائدة أعمال ومذيعة تليفزيون

مواد متعلقة

الفنان أحمد العوضي يشارك المتعافين من الإدمان الأنشطة الرياضية

الجيش الروسي يُحرر بلدة أوكراينسك

افتتاح النسخة الـ13 لمعرض سيتي سكيب مصر .. صور

المطورون العرب القابضة تشارك في معرض سيتي سكيب 2024.. وتطرح مرحلة «MUSE» بنيووم مستقبل سيتى
الجريدة الورقية