العالمي للمواطن المصري بالخارج مهنئا بذكرى نصر أكتوبر: نقف في نفس خندق القوات المسلحة المصرية

تقدم الاتحاد العالمي للمواطن المصري في بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية، وإلى الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وإلى كافة قادة وجنود القوات المسلحة المصرية وذلك بمناسبة الذكرى الواحدة والخمسين لنصر أكتوبر المجيد.

وقال نصر مطر مسؤول الملف السياسي للاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج أن هذه المناسبة غالية على كل أبناء مصر وخاصة هؤلاء المقيمين بالخارج الذين يعشقون مصر ويشعرون بحنين جارف إليها ويفخرون بنصر أكتوبر المجيد والذي كان من نتائجه الحاسمه استرداد كل شبه جزيرة سيناء الغالية على قلوب كل المصريين.

وأكد مطر إننا في هذه المناسبة الغالية على قلب كل مصري نعلن دعمنا المطلق للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية خاصة في تلك الظروف المحلية والعالمية التي تموج بصراعات عنيفة هي في حاجة إلى قائد حكيم يستطيع أن يرسو بالبلاد في ميناء السلامة وهذه الحكمة هي أخص خصائص فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وطالب مطر جموع الشعب المصري في هذه المرحلة الحرجة من عمر منطقة الشرق الأوسط بالالتفاف حول القيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح، كما أكد أن الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج يقف في نفس خندق أبطال الجيش المصري داعما له منافحا عنه مساندا لكل ما من شأنه الحفاظ على الأمن القومي المصري.