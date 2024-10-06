نقيب المهندسين بالإسكندرية.. نقف بجانب الدولة للحفاظ علي مكتسبات السنوات الأخيرة

نظمت نقابة المهندسين بالإسكندرية، برئاسة الدكتور محمد هشام سعودي، ندوة علمية تحت عنوان "Modern Petroleum Refining Technology" (تكنولوجيا تكرير البترول الحديثة)، وذلك من خلال لجنة العلوم الهندسية والتدريب برئاسة المهندس محمد السعدي.

واوضح الدكتور محمد هشام سعودي، رئيس نقابة المهندسين بالاسكندرية، خلال الندوة ان هناك العديد من التحديات الاقتصادية التي يواجهها العالم حاليًا.

وأكد على أهمية الوقوف بجانب الدولة للحفاظ على المكتسبات التي تحققت في السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى ضرورة مواكبة أحدث التطورات في مجالات تكرير وصناعة البترول.

واستعرض الدكتور محمد فتحي، مدير عام العمليات بالشركة المصرية للتكرير، محاور الندوة، حيث قدم شرحًا مفصلًا حول أهمية صناعة وتكرير البترول، موضحًا عدة نقاط رئيسية ، وحدات المعالجة مثل الغسيل الأميني والمعالجة المائية وCCR Reformer.

الوحدات المساندة مثل إنتاج الهيدروجين واستخلاص الكبريت.، المرافق الأساسية مثل معالجة المياه والغلايات ونظام الهواء ومياه التبريد وخزانات التخزين.، عملية الرقمنة وأثرها في تحسين الكفاءة.

وفي ختام الندوة، قدم المهندس محمد السعدي، رئيس لجنة العلوم الهندسية والتدريب، الشكر والتقدير للدكتور محمد فتحي على جهوده المتميزة وإسهاماته العلمية والأكاديمية خلال مسيرته المهنية، والتي كان لها تأثير واضح على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.

شهدت الندوة حضورًا لافتًا من مهندسي الإسكندرية المهتمين، الذين أثروا النقاش بمداخلاتهم واستفساراتهم، مما أضفى عمقًا على موضوع الندوة.

وكان ذلك بحضور المهندس مبروك عامر رئيس شعبة الهندسة الكهربائية والمهندس محمد سعيد عضو مجلس نقابة المهندسين بالاسكندرية.