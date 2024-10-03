نشرة التوك شو.. أصداء الضربة الإيرانية لإسرائيل وبشرى عن تراجع الأسعار

تحرص "بوابة الوفد الإلكترونية" على تقديم نشرة بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعوها على علم بأهم اللقطات والتصريحات والتغطيات التلفزيونية على مدار اليوم.

قال الإعلامى أحمد المسلماني، إن صحيفة هآرتس الإسرائيلية اتهمت رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بأنه مهندس هجوم 7 أكتوبر الماضى لأنه لم يجنح للسلام ولم يسمح بإقامة دولة فلسطينية.

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أحمد المسلماني: أفعال نتنياهو تهدد بقاء إسرائيل (فيديو)



كشفت الفنانة المعتزلة منى جبر، حقيقة عودتها للتمثيل من جديد بعد اعتزالها الفن مدة طويلة، مؤكدة أن ما تردد غير صحيح وأنها لن تعود للتمثيل مرة أخرى بعد قرار اعتزالها.

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"موحشتنيش الكاميرا".. منى جبر تكشف حقيقة عودتها للتمثيل



أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن الجيش المصري هو الذي صنع المجد العظيم الرائع في نصر اكتوبر، قائلا: "لا نريد أن نسمع سفالة سياسية تربط بين نصر أكتوبر وعملية 7 اكتوبر، ما يربط بين 7 اكتوبر و6 أكتوبر هو جنون".

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إبراهيم عيسى: الربط بين نصر أكتوبر وطوفان الأقصى سفالة وجنون



قال علاء فاروق وزير الزراعة، إن التغيرات المناخية أثرت فى محصول الطماطم ولدينا شهر يشهد قلة إنتاج في الطماطم وبالتالي ترتفع أسعار الطماطم في هذه الفترة بسبب تواجد طماطم صوب ".

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وزير الزراعة يكشف بشرى عن أسعار الطماطم (فيديو)



قال نظير مجلي الكاتب والمتخصص بالشأن الإسرائيلي، إن هناك روايتان عن الهجوم الإيراني على إسرائيل، إذ تحدثت طهران أن ٩٠% من صواريخها أصابت أهدافها، وتل أبيب أدعت أن الهجوم كان فاشلا، وكلاهما غير صحيح.

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الطرفان يكذبان.. خبير سياسي يعلق على خسائر إسرائيل من الضربة الإيرانية (فيديو)



قال الإعلامي أحمد موسى إن جماعة الإخوان الإرهابية تشكك في انتصار أكتوبر، معقبا: "هل يمكن لمن يشكك في نصر أكتوبر أن يكون مصريًا؟ العدو الإخواني مثل العدو الإسرائيلي، لن يكون معك أبدًا".

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أحمد موسى يهاجم الإخوان بسبب التشكيك في نصر أكتوبر (فيديو)



أكد علاء فاروق وزير الزراعة، أن كافة المنتجات التي تخرج من قطاعات الإنتاج الزراعية يتم توفيرها في منافذ وزارة الزراعة للمواطن بأسعار مخفضة، موضحا: "يتم بيع كرتونة البيض للمواطن من منافذنا بـ 150 جنيه".

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وزير الزراعة يكشف عن خفض أسعار البيض (فيديو)



أكد الدكتور علي يحيى، المستشار في العلاقات الدولية، بأن هناك خلافات بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وجيشه بشأن تقييم الهجوم الإيراني. حيث يرى نتنياهو أن الهجوم لم يحقق هدفه، في حين يقر الجيش بأن القواعد التي استهدفتها الصواريخ الإيرانية تعرضت لأضرار.

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خبير علاقات دولية: هجوم إيران حقق هدفه بالهيمنة على مسار التصعيد (فيديو)



قال اللواء طيار دكتور هشام الحلبي، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، أن الأوضاع العسكرية هي المحددة للأحداث على الأرض، موضحا أنه لقياس فعالية الضربات الإيرانية من الناحية العسكرية يجب الإجابة على عدة أسئلة: "هل الضربات الإيرانية أصابت أهدافها بقوة؟ هل أحدثت التدمير المطلوب؟ والأهم، هل فقد الهدف الذي تم ضربه قدرته على الرد؟

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خبير عسكري: الضربات الإيرانية لم تكن موجعة بالشكل المطلوب (فيديو)

