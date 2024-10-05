الله أكبر بسم الله أبرزها.. مؤرخ فني يكشف كواليس أغاني حرب أكتوبر

قال الناقد والمؤرخ الفني أشرف غريب، إنّ أحداث حرب أكتوبر المجيدة وقعت في شهر رمضان، وبالتالي، كان هناك وازع ديني يغلف كل الانتصارات الكبيرة والأغاني.

أضاف "غريب"، في لقاء مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور": "عندما نتأمل أغاني حرب أكتوبر نجد أغنية بسم الله الله أكبر باسم الله، وأغنية لا إله إلا الله صدق وعده وأعز جنده وكتبها الشاعر عبد الفتاح مصطفى، وأغنية سمينا وعدينا وايد المولى ساعدتنا".

وتابع الناقد والمؤرخ الفني: "أغنية الله أكبر بسم الله هي الأغنية السادسة لحرب أكتوبر، لكنها أصبحت أيقونة، وأمر مهم للغاية، فقد كان الجنود المصريون على الجبهة يكبرون مع كل انتصار، والله أكبر كانت كلمة يقولها المسلم والمسيحي على الجبهة، فاستغل عبد الرحيم منصور هذه الجملة في أغنية، ولحنها بليغ حمدي، الذي لحن 17 أغنية من أصل 35 أغنية لحرب أكتوبر أنتجت في الفترة من 10 أكتوبر حتى نهاية الشهر نفسه من عام 1973".

قال الناقد والمؤرخ الفني أشرف غريب، إنّ أغنية "وأنا على الربابة بغنى" ثالث أغنية أذيعت عن حرب أكتوبر وثاني أغنية جرى تسجيلها، موضحًا: "في العاشر من أكتوبر بدأ تسجيل الأغاني الوطنية لحرب أكتوبر، وذلك حتى نهاية الشهر، إذ سجلت الإذاعة المصرية 35 أغنية وطنية".

35 أغنية وطنية عن حرب أكتوبر



وأضاف "غريب"، في لقاء مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور": "الإذاعة المصرية سجلت 35 أغنية وطنية عن حرب أكتوبر حتى نهاية شهر أكتوبر 1973، وهو ما يعني أنه كانت هناك خلية نحل كبيرة تعمل في الإذاعة المصرية".



وتابع الناقد والمؤرخ الفني: "شارك المطربون والموسيقيون والشعراء في الأغاني الوطني، وافترشوا سلالم مبنى الإذاعة، وخرجوا بأغانٍ تليق بمصر، ونغمة الأغاني لم يكن بها التون الزاعق الخاص بحرب 1967، وهذه مسألة مهمة جدا تدل على وعي المطرب والملحن والمؤلف، فنحن نتحدث عن حالة انتصار ونشوة مبهجة دون إفراط في الحماس".