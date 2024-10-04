عمرو أديب عن انطلاق رأس الحكمة: أكبر مشروع في تاريخ مصر (فيديو)

علق الإعلامي عمرو أديب، على انطلاق مشروع رأس الحكمة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد رئيس الإمارات العربية المتحدة، قائلا :"أكبر مشروع في تاريخ مصر ويوفر ٧٥٠ الف فرصة عمل".

وأضاف عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع على فضائية ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن هذا المشروع عملاق، وهذا استثمار يستهدف ملايين السائحين ونقلة نوعية في مصر حقيقية.

محمد بن زايد يعشق مصر

وتابع عمرو أديب، أن محمد بن زايد يعشق مصر وسمعته وشوفته وشوفت حبه لمصر الكبير والذي يصل لدرجة العشق الحقيقي.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات إطلاق مشروع رأس الحكمة التنموي، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى عدد من كبار رجال الأعمال من الجانبين المصري والإماراتي.

وخلال فعاليات إطلاق المشروع، شاهد الرئيسان عرضاً مرئياً حول أهداف المشروع ومكوناته، وما ينطوي عليه من أهمية اقتصادية واستثمارية وعقارية وسياحية وبيئية كبيرة، كما استمعا لشرح بشأن مميزات المنطقة والخدمات المتكاملة والفرص التنموية والاقتصادية التي يوفرها المشروع، وشهدا أيضاً توقيع عدد من الشركات المصرية والإماراتية على عقود بدء العمل بالمشروع.

وأعرب الرئيسان عن شكرهما وتقديرهما للقائمين على تنفيذ المشروع من الجانبين المصري والإماراتي خلال الفترة الماضية، مؤكدين أهميته في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين، كونه يمثل نموذجاً للشراكة التنموية البناءة بين مصر والإمارات.