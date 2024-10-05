مصطفى بكري يكشف تفاصيل لقاء رئيس الوزراء مع كبار المفكرين والإعلاميين بمصر

علق الإعلامي مصطفى بكري، على لقاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع كبار المفكرين والإعلاميين بمصر.

وقال مصطفى بكري، خلال برنامج “حقائق وأسرار” المذاع عبر قناة “صدى البلد”، أن الجميع تحدث بحرية كبيرة ودون خطوط حمراء، وتم طرح الرؤى التي تخص الملفات كافة.

الأحاديث كانت بدون قيود



وتابع بكري: "حضرت لقاءات رئيس الحكومة وماحدش قالنا ابعدوا عن الموضوع ده مثلا، الأحاديث كلها كانت بدون قيود".

وأكد مصطفى بكري، أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أكد أنه لا يوجد شيئ يدعو للخوف، والرئيس السيسي وجه بفتح جميع الملفات، وطرح جميع الرؤى.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء اليوم، لمناقشة تنظيم مؤتمر استثماري "مصري – بريطاني"، وذلك بحضور الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير وائل حامد، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية.

واستهل رئيس الوزراء، الاجتماع بالإشارة إلى أنه يتم حالياً الترتيب لتنظيم مؤتمر استثماري "مصري – بريطاني"، في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية، وفي ضوء العلاقات الطيبة بين البلدين.



وخلال الاجتماع، أكد الدكتور بدر عبدالعاطي، أنه يجري العمل على استثمار العلاقات الجيدة بين البلدين لضخ استثمارات جديدة في الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أنه تم مناقشة الاقتراح مع المسئولين في المملكة المتحدة، حيث أبدوا ترحيباً كبيراً من جانبهم.