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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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بسمة وهبة تظهر بفستان علم مصر: نصر أكتوبر يعكس تجاوز التحديات

الإعلامية بسمة وهبة
الإعلامية بسمة وهبة

ظهرت الإعلامية بسمة وهبة بفستان من علم مصر، في حلقة اليوم، الجمعة، من برنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة "المحور"، بمناسبة احتفالات انتصار أكتوبر الحادية والخمسين.

وقالت الإعلامية: "هذه الحلقة خاصة جدا من برنامج 90 دقيقة، مساؤكم كله خير ونصر، واليوم سنحتفل بالذكرى الحادية والخمسين لنصر أكتوبر، وسنحتفل سويا بحكايات وذكريات والأغاني الوطنية لحرب أكتوبر".

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وأكدت، أن حرب أكتوبر تعبر عن انتصار الإرادة المصريين، وقدرة المصريين على صنع المستحيل وصنع مستقبل أفضل رغم صعوبة الظروف: "حرب أكتوبر ليست مجرد انتصار عسكري في حرب، لكنها انتصار الإرادة المصرية، وقدرة المصريين على تجاوز التحديات الصعبة، كل سنة والشعب المصري بخير، ودائما أيامنا كلها احتفالات ونصر، ودائما تحيا مصر".

واستضافت الإعلامية بسمة وهبة كورال المدرج، الذي قدم عددا من الأغاني الوطنية المميزة، مثل "غني يا سمسمية"، إذ ظهرت "وهبة" بفستان من علم مصر، وتفاعل مع الأغنية، وسط سعادة الحضور، بذكرى انتصار وطنهم على دولة الاحتلال الإسرائيلي واستعادة سيناء.

كما قدم الكورال أغنية "عاش اللي قال"، للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، وهي من تأليف محمد حمزة، وتلحين الموسيقار الراحل بليغ حمدي، وحرصت الإعلامية على ترك مكانها في الاستوديو والوقوف وسط أعضاء الكورال، لتشاركهم أداء الأغنية، كما أدى الكورال أغنية "مصر اليوم في عيد"، للراحلة شادية، وكلمات عبد الوهاب محمد وتلحين عمر الجيزاوي.

وأوضحت: "كورال المدرج سيجعلنا اليوم نعيش أجواء زمان وأغاني النصر التي كلها حماس وسعادة وحب وفخر ووطنية، وأظن أننا في حاجة إلى هذه الروح".

 

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