مش بخاف من الحسد.. مجدي عبدالغني: ثروتي مليار جنيه والبحر يحب الزيادة

أيد مجدي عبدالغني نجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق،ما تردد عن وصول ثروته إلى مليار جنيه، معقبا: “أظهر في القنوات الفضائية رغم ثروتي لأن البحر يحب الزيادة”.

مش بخاف من العين والحسد

وأضاف مجدي عبدالغني، أثناء لقاء مع الإعلامية ياسمين عز، مقدمة برنامج كلام الناس، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة :" مش بزعل من الكلام على ثروتي ومش بخاف من العين والحسد، وأعلن هذا الأمر عادي دون أي مشاكل".



وعن فكرة الزواج من سيدة أخرى، قال مجدي عبدالغني :"أنا ضد هذه الفكرة لأني رجل بحب ببتي وأبنائي واهتم بالحفاظ عليهم لأنهم يتأثروا بكل شيء".

ورد مجدي عبدالغني نجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، على أزمته الأخيرة بشأن قيامه بعمل سحر ضد اللاعب الدولي السابق مؤمن زكريا، قائلاً: «الكلام مش راكب، وناس كانت بتظيط، والموضوع من أساسه مالوش أساس من الصحة».



وأضاف مجدي عبدالغني، أثناء لقاء مع الإعلامية ياسمين عز، مقدمة برنامج «كلام الناس»، المذاع عبر قناة «MBC مصر»، مساء اليوم الجمعة: «كل ما يدار حول هذا الأمر غير صحيح، والكلام مش راكب وباين من الأول إن كل ما يتردد بشأن وجود عمل في مقبرة والدي ضد اللاعب مؤمن زكريا fake».

وتابع : «آخر مرة ذهبت فيها للمقابر كانت في وقت وفاة أختي، ومؤمن زكريا جاب شيخ وفك العمل وبيقولوا هيتم حل المشكلة بعد 10 أيام، وحارس المقبرة هو السبب في الموضوع كله، وطلب من مؤمن زكريا فلوس بعد كده».



واختتم مجدي عبدالغني حديثه قائلاً: «الله- عز وجل- يدافع عن الذين آمنوا، والموضوع كله كذب في كذب».