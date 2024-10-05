أستاذ تاريخ: نصر أكتوبر منع نشوب الحرب العالمية الثالثة (فيديو)

قال الدكتور محمد عفيفي، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة القاهرة، أنه يجب تقييم قرار الحرب الذي اتخذه الرئيس الراحل محمد أنور السادات بناءً على الظروف العالمية التي كانت سائدة في ذلك الوقت.

وأضاف “عفيفي” خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج «نظرة» على قناة صدى البلد، أن الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي كانا قد اتفقا على تهدئة الأوضاع في الشرق الأوسط لتفادي نشوب حرب عالمية ثالثة.

قرار الرئيس السادات بالذهاب إلى الحرب يُعتبر شجاعة

وأشار إلى أن قرار الرئيس السادات بالذهاب إلى الحرب يُعتبر شجاعة، لأنه كان سيتحمل وحده نتائج الهزيمة، وسيكون الشعب مطالبًا بمحاكمته، كما أن السادات كان له دور مهم في توحيد الصف العربي لمواجهة الاحتلال.

وأوضح عفيفي أنه في حالة سقوط القاهرة، كان من الممكن أن يتسبب ذلك في اندلاع حرب عالمية ثالثة، مضيفًا أنه بعد بداية حرب أكتوبر، أصدر مجلس الأمن قرارًا بوقف إطلاق النار بشكل فوري.

وأشار عفيفي إلى أننا لم نُعطِ نصر أكتوبر حقه بالكامل، إذ يُعد الانتصار العربي الوحيد الذي أحدث تحولًا في الخريطة العالمية.

ولفت إلى غياب الأعمال الدرامية التي تعكس عظمة حرب أكتوبر، رغم أن الحرب تُعتبر مادة غنية يمكن استغلالها لإنتاج أفلام سينمائية تليق بالنصر العربي.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه في مثل هذه الأيام منذ 51 عاما حققت مصر نصرا سيبقى خالدا في ذاكرة هذا الوطن العظيم وعلى صفحات تاريخه الخالد ليثبت أن هذا الشعب قادرا على فعل المستحيل مهما عظم.

وأضاف السيسي خلال حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية 2024، أن روح أكتوبر ليست شعارات إنشائية تقال بل هي كامنة في جوهر هذا الشعب ومعدنه الأصيل وتظهر جلية عند الشدئد معبرة عن قوة الحق وعزة النفس وصلابة الإرادة.

وتابع السيسي: “سيسجل التاريخ بكلمات من نور أن مصر عزيزة بأبنائها قوية بمؤسساتها و شامخة بقواتها المسلحة”