رسالة للداخل والخارج.. عمرو أديب يشيد بالعرض العسكري لخريجي الكلية الحربية (فيديو)

علق الإعلامي عمرو أديب،على حفل تخرج دفعة جديدة من الكلية الحربية، مشيرا إلى أن القوات المسلحة المصرية قوة لا يستهان بها وصاحبة قدرات لا يمكن تخيلها.

وأضاف عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع على فضائية ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن الغرض من العرض العسكري للأكاديمة العسكرية رسالة للداخل والخارج، متابعا أن هذا العرض العسكري يقول للمصريين اطمئنوا وهذه هى قدرات مصر وقوتها الدفاعية والردع.

العرض العسكري يوجه رسالة أخرى للخارج

وتابع عمرو أديب، أن العرض العسكري يوجه رسالة أخرى للخارج أن الجيش المصري لا يقبل الهزار ولا يقبل المغامرات والرسالة كانت واضحة، مستدركا أن هذا بلد يقتطع من خبزه لامنه.

وقال اللواء محمد ربيع، أحد مهندسي الصواريخ المضادة للدبابات، وأحد أبطال حرب أكتوبر، إن الجيش المصري لم يحارب في 67 وتعرض للظلم، وتم تدمير 90% من سلاح الجيش والاقتصاد المصري والروح المعنوية للجنود والمواطنين.

وأضاف اللواء محمد ربيع، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، كان لا بد من إعادة تقييم الموقف بعد النكسة، وتم وضع برامج تدريبة وحصلنا على دورات متخصصة في شتى المجالات، والتحقت بكلية الهندسة العسكرية لدراسة علوم الصواريخ.



تابع بطل حرب أكتوبر، كان نحارب في أكتوبر 73 بسلاح كان يستخدم في الحرب العالمية الثانية وأسقطنا الطائرات الفانتوم بطائرات ميج 21، واستخدمنا صواريخ شميل كانت تستخدم في الحرب العالمية الأولى، لافتا إلى أن حرب أكتوبر اعتمد على مهارة الجندي فقط وليست أدواته القتالية.





