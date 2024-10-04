حسام موافي يكشف تفاصيل الذبحة الكاذبة (فيديو)

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، عن أسباب الإصابة آلام الصدر، ومنها: «جلطة الرئة - الذبحة الصدرية - الجلطة القلبية - التهاب التامور - الذبحة الكاذبة».

وأضاف حسام موافي، خلال تقديمه برنامج «رب زدني علما»، المذاع على قناة «صدى البلد»،: «يجب على كل طبيب طرح مجموعة من الأسئلة على المريض الذي يعاني من وجود ألم في الصدر، والحصول على الإجابة؛ لتحديد أسباب الإصابة».

الذبحة الكاذبة



وتابع حسام موافي: «الذبحة الكاذبة هي عبارة عن حالة نفسية ناجمة عن تسلسل وراثي، وتكون عبارة عن ألم نفسي يعاني منه المريض».

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن مريض الضغط أكثر من يشعر بسرعة ضربات القلب خاصة حينما يصعد السلم، مشددا على أن القلب يحتوي على بؤرة كهربية تؤدي لانقباضه في شكل الضربات، وأن تلك البؤرة تنتج نحو 60 إلى 90 صدمة في الدقيقة.



وأضاف حسام موافي خلال تقديمه برنامج «رب زدني علما»، والمذاع على قناة صدى البلد: "القلب يستجيب لبؤر الكهرباء السريعة، لافتا إلى أن كهرباء القلب الآن أصبح تخصصًا في كلية الطب.





وأشار إلى أن أن سرعة ضربات القلب تضخ دماء أقل، وهناك بؤرة ثانية قد تحتاج للكي، بسبب إنتاجها 200 صدمة في الدقيق، موضحا أن سبب تسارع ضربات القلب، قد يكون لخلل في نظام كهرباء القلب.

طبيعة عمل القلب

أكد حسام موافي، أن القلب من أعضاء الجسم المهمة، فهو يضخ الدم المحمل بالأكسجين والمغذيات إلى جميع أنحاء الجسم، لكنه يتعرض أحيانا لاضطرابات ناتجة عن النرفزة والانفعالات؛ ما يسبب تسارعًا في ضرباته.