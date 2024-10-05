تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام فياريال في الدوري الإسباني

استقر المدرب الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي على تشكيلة ريال مدريد التي ستخوض مباراة فياريال المقررة مساء اليوم السبت، على ملعب "سانتياجو برنابيو" في إطار منافسات الدوري الإسباني.

ويدخل ريال مدريد المباراة وهو يحتل المركز الثاني برصيد 18 نقطة في جدول ترتيب الدوري الاسباني، بينما يتواجد فياريال في المركز الثالث برصيد 17 نقطة.

ويبحث ريال مدريد عن مصالحة جماهيره بعدما تعادل في الجولة الماضية مع أتلتيكو مدريد بهدف لمثله، وسقط أمام ليل بهدف نظيف في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

تشكيل ريال مدريد المتوقع..

حراسة المرمى: لونين.

خط الدفاع: كارفاخال، تشواميني، روديجر، ميندي.

خط الوسط: فالفيردي، كامافينجا، جود بيلينجهام.

خط الهجوم: رودريجو، كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور.

تنطلق مباراة ريال مدريد وفياريال في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية وتُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1 وسيكون علي محمد علي هو المعلق.

أنشيلوتي: كنا سيئين في كل شىء ولابد من العودة سريعا

كشف كارلو انشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الأسباني عن استيائه الشديد من أداء فريقه امام فريق ليل الفرنسي في مباراتهما ضمن الجولة الثانية لدوري أبطال أوربا والتي جمعت الفريقين مساء الاربعاء على ملعب ليل وانتهت بفوز الفريق الفرنسي بهدف مقابل لاشىء .

وتعد هزيمة ريال مدريد هي الأولى له منذ ٣٧ مباراة في كل المسابقات كما انها الهزيمة الاولى لريال مدريد في دوري أبطال أوربا منذ مايو ٢٠٢٣ .

وقال كارلو انشيلوتي تعليقا على المباراة امام ليل الفرنسي : هذه المباراة من الصعب تحليل احداثها فلقد كان فريقنا سيئا في كل شىء داخل الملعب . لم نخلق فرصا حقيقية واستحواذنا على الكرة كان ضعيفا لم يكن لدينا افكار داخل الملعب ومهاجمينا ظهروا عاجزين امام التكتل الدفاعي وهذا سيمثل مشكلة في المباريات القادمة لان المهاجمين حالتهم لا تكون في افضل حالة عندما يكون الارتداد الهجومي بطيئا .

وأضاف كارلو انشيلوتي : لقد كاتا مباراة سيئة وقدمنا عرضا سيئا و صورتنا لم تكن مناسبة وعلينا استعادة مستوانا بسرعة .