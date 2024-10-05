موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

يستعد ليفربول لمواجهة نظيره كريستال بالاس، على ملعب "سيلهرست بارك" في إطار منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

ويدخل ليفربول المباراة بمعنويات عالية بعد فوزه على بولونيا بهدفين دون رد، في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

ويتصدر ليفربول جدول الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة، بينما كريستال بالاس لديه 3 نقاط في المركز الثامن عشر.

موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس

تنطلق مباراة ليفربول وكريستال بالاس اليوم السبت في تمام الساعة 2:30 ظهرًا بتوقيت القاهرة والسعودية على ملعب "سيلهرست بارك" في إطار منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي وتُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1 وسيعلق حسن العيدروس على أحداث المباراة.

جماهير ليفربول: أنقذوا الموسم بهذا اللاعب

طالبت جماهير ليفربول الإنجليزي، بتدعيم الفريق بلاعب خط وسط دفاعي، من طراز النجم الإسباني رودري، وهو ما جعل نجوم الفريق السابقين، يؤكدون أنه من غير المرجح أن يفوز ليفربول بلقبي الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا، ما لم يقم بإضافة لاعب رقم 6 لصفوفه.

ويلعب رايان جرافينبيرش كلاعب خط وسط دفاعي في ليفربول حتى الآن هذا الموسم، لكنه سيصبح نقطة الضعف، ضد فرق النخبة، الذي تعلم ان الهولندي لا يجيد لعب هذا الدور، كونه ليس لاعب خط وسط دفاعي متخصص.

ويعول أرني سلوت على خطته المعتادة 4-3-3، مستغلاً الثلاثي الأمامي المرعب، لويس دياز، ديوجو جوتا، محمد صلاح، ولكنه سيكون أمام اختبار صعب، كون الفريق الإنجليزي يفتقد اللاعب رقم 6، وهو ما يمثل نقطة ضعف واضحة، خاصة ان ثلاثي الوسط، دومينيك سوبوسلاي، أليكسيس ماك اليستير، ريان جرافينبيرش، فشلوا جميعاً في القيام بمهام لاعب الوسط المدافع.

واستهل نادي ليفربول منافسات دوري أبطال أوروبا 2024-2025، بانتصار خارج الديار، على العملاق ميلان الإيطالي في ملعب الأخير، سان سيرو، وواصل سلسلة الانتصارات على الوافد الجديد، بولونيا، في إطار ثاني جولات مرحلة دوري التشامبيونزليج.