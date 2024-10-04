السبت 05 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حوادث

سرق الورشة اللي شغال فيها.. النيابة تتخذ قرارات مع عامل الجمالية

بوابة الوفد الإلكترونية

تواصل نيابة الجمالية تحقيقاتها مع عامل لاتهامه بسرقة محتويات ورشة يعمل بها، وبيعها لأحد التجار على علم أنها من متحصلات سرقة، وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، كما استعجلت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

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ضبط عامل سرق ورشة كان يعمل بها في الجمالية

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كان في مستشفى العباسية.. عامل يسكب على نفسه "مية نار" بورشة نحاس

بداية الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من  ضبط (عامل بورشة تشكيل معادن - كائنة بدائرة قسم شرطة الجمالية) لقيامه بسرقة (2 طبق نحاس - حلق ذهب - كيلو ونصف جرام "كسر نحاس" - 5 كيلو جرام "عملات قديمة") من داخل الورشة محل عمله.

 

واعترف المتهم بارتكاب الواقعة على فترات بأسلوب "المغافلة"، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عملائه "سيئ النية" (4 أشخاص تم ضبطهم).

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