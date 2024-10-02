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الخميس 03 أكتوبر 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

ريال مدريد يسقط أمام ليل الفرنسي بهدف في دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد وليل
ريال مدريد وليل

سقط فريق ريال مدريد في فخ الهزيمة على يد ليل الفرنسي بهدف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب بيار موروا معقل الفريق الفرنسي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

سجل جوناثان دايفيد هدف ليل الوحيد من ضربة جزاء في الدقيقة 45 والأخيرة من الشوط الأول.

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الشوط الأول.. ريال مدريد متأخرًا بهدف أمام ليل الفرنسي

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أنشيلوتي يُعلن تشكيل ريال مدريد لمواجهة ليل الفرنسي بدوري الأبطال

دخل ريال مدريد المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: أندريه لونين

الدفاع: داني كارفاخال، إيدير ميليتاو، أنطونيو روديجر، فيرلاند ميندي

الوسط: أوريلين تشواميني، فيديريكو فالفيردي، إدواردو كامافينجا، جود بيلينجهام

الهجوم: إندريك فيليبي، فينيسيوس جونيور

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