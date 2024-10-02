أنشيلوتي يعلق على تصريحات سيميوني

علق كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، على تصريحات الأرجنتيني دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، وذلك بعد تصريحات الأخير في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.



ووجه الأخير اللوم على حارس الملكي تيبو كورتوا فيما يخص شغب جماهير الأتلتي.

وتحدث أنشيلوتي في تصريحات صحفية قبل مباراة ليل، حيث قال: "بالتأكيد، أحترم رأي الجميع، لكن الأمر واضح تمامًا، كانت هناك أعمال عنف ولا ينبغي أن يكون الأشخاص العنيفون في ملعب كرة القدم وفي المجتمع، الجميع شاهد ما حدث، لا وجود للأشخاص العنيفين في المجتمع".

وتابع المدرب الإيطالي تصريحاته: "النقطة المهمة هي أن العنف لا يمكن أن يكون في ملعب كرة قدم، نحن لسنا بحاجة إلى تلك الشخصيات، فهي غير ضرورية، دعوهم يبقوا حيث لا يشكلون خطرًا، من الأفضل أن يتركنا العنف في حالنا".

وأردف: "احتفال لاعبي أتلتيكو مع جماهيرهم بعد نهاية المباراة؟ لا شيء، لا أريد التعليق على سلوك الآخرين أو الزملاء الآخرين".

