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الخميس 03 أكتوبر 2024
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

الشوط الأول.. ريال مدريد متأخرًا بهدف أمام ليل الفرنسي

ريال مدريد وليل
ريال مدريد وليل

أنهى فريق ريال مدريد الشوط الأول متأخرًا بهدف بالمباراة الجارية الآن على ملعب بيار موروا معقل الفريق الفرنسي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

سجل جوناثان دايفيد هدف ليل الوحيد من ضربة جزاء في الدقيقة 45 والأخيرة من الشوط الأول.

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أنشيلوتي يُعلن تشكيل ريال مدريد لمواجهة ليل الفرنسي بدوري الأبطال

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قائمة ريال مدريد أمام ليل في دوري أبطال أوروبا

دخل ريال مدريد المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: أندريه لونين

الدفاع: داني كارفاخال، إيدير ميليتاو، أنطونيو روديجر، فيرلاند ميندي

الوسط: أوريلين تشواميني، فيديريكو فالفيردي، إدواردو كامافينجا، جود بيلينجهام

الهجوم: إندريك فيليبي، فينيسيوس جونيور

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