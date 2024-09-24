«سيدات سلة الأهلي» يواجه الشمس ببطولة منطقة القاهرة

يخوض الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم الثلاثاء مع فريق الشمس في اللقاء الذي يجمع الفريقين ‏ضمن منافسات بطولة ‏منطقة القاهرة.‏

من المقرر أن تنطلق المباراة في السادسة مساء اليوم وتقام على صالة نادي الشمس ويسعى الأهلي للظهور بشكل مميز من ‏أجل تحقيق الفوز.‏

كان طارق خيري المدير الفني للفريق قد عقد محاضرة للاعبات خلال المران الأخير أكد خلالها على العديد من ‏الجوانب ‏الخططية والفنية في إطار تجهيز الجميع بالشكل المناسب للمباراة.‏

وكان فريق سيدات سلة الأهلي قد فاز في المباراة السابقة علي فريق وادي دجلة بنتيجة 70 / 36 ضمن منافسات بطولة منطقة ‏القاهرة.‏

الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي حقق فوزًا كبيرًا على ضيفه الطيران بنتيجة 89-15، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم ضمن منافسات دوري منطقة القاهرة.

‎أقيمت المباراة على صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة، وقدم الفريق عرضًا قويًّا في أولى مباريات الموسم الجديد وسيطر على مجريات اللعب، في ظل الالتزام بتعليمات الجهاز الفني.

‎ومن المقرر أن يواجه سيدات سلة الأهلي فريق وادي دجلة غدًا الساعة 6 على صالة الشهداء بمقر النادي.