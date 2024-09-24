«سيدات سلة الأهلي» يواجه الشمس ببطولة منطقة القاهرة
يخوض الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم الثلاثاء مع فريق الشمس في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة منطقة القاهرة.
من المقرر أن تنطلق المباراة في السادسة مساء اليوم وتقام على صالة نادي الشمس ويسعى الأهلي للظهور بشكل مميز من أجل تحقيق الفوز.
كان طارق خيري المدير الفني للفريق قد عقد محاضرة للاعبات خلال المران الأخير أكد خلالها على العديد من الجوانب الخططية والفنية في إطار تجهيز الجميع بالشكل المناسب للمباراة.
وكان فريق سيدات سلة الأهلي قد فاز في المباراة السابقة علي فريق وادي دجلة بنتيجة 70 / 36 ضمن منافسات بطولة منطقة القاهرة.
الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي حقق فوزًا كبيرًا على ضيفه الطيران بنتيجة 89-15، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم ضمن منافسات دوري منطقة القاهرة.
أقيمت المباراة على صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة، وقدم الفريق عرضًا قويًّا في أولى مباريات الموسم الجديد وسيطر على مجريات اللعب، في ظل الالتزام بتعليمات الجهاز الفني.
ومن المقرر أن يواجه سيدات سلة الأهلي فريق وادي دجلة غدًا الساعة 6 على صالة الشهداء بمقر النادي.