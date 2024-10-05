تشكيل الهلال المتوقع أمام الأهلي في الدوري السعودي

أنهى فريق الهلال بقيادة المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، استعداداته لخوض المواجهة المرتقبة أمام الأهلي في كلاسيكو السعودية ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة دوري روشن للمحترفين.

ويستضيف ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة، مساء اليوم السبت، مباراة الأهلي والهلال.

ومن المنتظر أن يجري المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، تغييرات على تشكيل الهلال أمام الأهلي، في ظل استبعاده للبرازيلي ماركوس ليوناردو، بقرار فني منه من أجل إراحته، خاصة وأن اللاعب لم يحصل على أي راحة منذ انضمامه للفريق في الميركاتو الصيفي الماضي.

وسيكون ناصر الدوسري أبرز المرشحين للدخول في تشكيل الهلال أمام الأهلي في مسابقة دوري روشن للمحترفين، من أجل تعويض ماركوس ليوناردو، مع خوض الفريق المباراة، بالثلاثي الهجومي سالم الدوسري ومالكوم فيليب، وألكسندر ميتروفيتش كمهاجم أساسي.

تشكيل الهلال المتوقع..

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: جواو كانسيلو - علي البليهي - كاليدو كوليبالي - رينان لودي.

خط الوسط: روبن نيفيز - سيرجي سافيتش - ناصر الدوسري.

خط الهجوم: مالكوم - ألكسندر ميتروفيتش - سالم الدوسري.

وحرص المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، على عقد جلسة خاصة مع اللاعبين، قبل مباراة الأهلي والهلال في مسابقة دوري روشن للمحترفين، وتم التأكيد على أهمية خروج الفريق من المباراة بنتيجة إيجابية.

واختتم المدرب البرتغالي جورجي جيسوس مران الهلال، بمناورة على وسط الملعب، وذلك من أجل الوقوف على التشكيل الأساسي للفريق الذي يخوض مباراة الأهلي في دوري روشن.

ويسعى فريق الهلال خلال مواجهة الأهلي إلى تحقيق الانتصار ومواصلة تصدره على عرش الدوري السعودي في حملة الدفاع عن لقبه، حيث يحتل المركز الأول برصيد 15 نقطة بالعلامة الكاملة في جميع المباريات الخمس الماضية.

ويطمح الأهلي إلى تحقيق الثلاث نقاط وتعزيز مركزه في جدول ترتيب الدوري السعودي، حيث يحتل المركز الثامن برصيد 7 نقاط من 5 مباريات، بواقع فوزين وتعادل وهزيمتين.