الزمالك يعلن تشكيله لمواجهة الأهلي في قمة دوري السيدات

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم “سيدات” بنادي الزمالك بقيادة عادل حسين تشكيله الأساسي الذي يواجه الاهلي عصر اليوم الجمعة في أولى جولات مسابقة الدوري المصري لموسم 2024-2025.

ويضم تشكيل فريق الزمالك لمباراة القمة كلا من:

نورا مندور - ماهيتاب حسيني - سمر محمد - سبيستيا أكوي - فدوى عاطف - علياء عطا الله - ىية إبراهيم - ميرال خضر - سهر حامد - يوتيندي - سليمزي بالير.

موعد قمة الأهلي والزمالك في دوري السيدات

تنطلق مباراة الأهلي والزمالك في أولى جولات دوري السيدات في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم بتوقيتي القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

وتنقل مباراة القمة الاولى في دوري السيدات بين الاهلي والزمالك بشكل حصري عبر فضائية “أون تايم سبورت”.

نظام بطولة دوري السيدات

تلعب منافسات دوري السيدات في موسم 2024-2025 بنظام الدوري من دور واحد، على أن تتأهل الفرق الـ 10 الاولى للمرحلة النهائية من أجل المنافسة على اللقب، بينما تتنافس الفرق التسعة الباقية من أجل الهروب من شبح الهبوط لدوري القسم الثاني.