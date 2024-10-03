المركزي للمناخ الزراعي يستقبل مبعوثين من دول إفريقية

زار وفد من دول إفريقية عدة المعمل المركزي للمناخ الزراعي و ذلك ضمن فاعليات برنامج تدريبي عن ‏‏"التغيرات المناخية وتأثيرها على الأمن الغذائي ‏‎والذي يقوم بتنظيمه المركز المصري الدولي للزراعة وذلك اليوم الخميس الموافق 3 أكتوبر ويأتي ذلك في إطار توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق وتحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.

وفي هذا السياق قام مدير المعمل الدكتور محمد عبدربه بعرض أنشطة المعمل المختلفة ‏للمتدربين لاطلاعهم على التجارب البحثية الجارية والمتعلقة بنظم الزراعة الحديثة تحت الصوب والزراعة بدون تربة و انتاج تقاوي المشروم وتدوير المخلفات العضوية بأساليب صديقية للبيئة والأنشطة ‏المختلفة لموقع البوصيلي للزراعة المحمية في نظم الزراعة بدون تربة وإنتاج الأسماك تكامليا مع نباتات ‏الخضر.

كما تم عرض محطات الأرصاد الجوية الزراعية حيث شرح الدكتور سمير محمود المشرف على ‏المحطات وبيانات الأرصاد الجوية الزراعية و كيفية عمل المحطة وصيانتها وتداول البيانات كما عرض ‏الباحثين العاملين بقسم الزراعة بدون تربة التابع للمعمل المركزي للمناخ الزراعي وعرض دكتور ‏محمد حسن والدكتور أحمد حواش نظم الزراعة بدون تربة وزراعة الأسطح وتدوير مخلفات المدن باستخدام ‏دود الأرض والتجارب الزراعية المتعلقة بالزراعة الذكية و تأثيرات الظروف المناخية المغايرة على ‏الانتاجية لبعض محاصيل الخضر الرئيسية.

كما عرض دكتور عماد عبدالعزيز و دكتورة شيماء احمد ‏عبدالفتاح انتاج تقاوي عيش الغراب و كيفية زراعة عيش الغراب و الامور الفنية المتعلقة بهذا.‏