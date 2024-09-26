الجيش الإسرائيلي يشن غارات عنيفة على البقاع شرقي لبنان اليوم الخميس

شنت القوات الإسرائيلية، اليوم الخميس، سلسلة من الغارات الجوية المكثفة على مناطق مختلفة في البقاع اللبناني (شرقي البلاد)، مما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

واستهدفت الغارات الإسرائيلية حتى لحظة كتابة هذا التقرير المناطق التالية: الهرمل، حوش السيد علي، يونين، سحمر، يحمر، لبايا، مشغرة، بعلبك، ميدون، كفرزبد، النبي شيت، علي النهري، العين، اللبوة، سهل طليا، النبي عثمان، وعدشيت القصير، الكرك. كما تم استهداف معابر حدودية بين لبنان وسوريا، بما في ذلك مطربا، العريض، صالح، وقبش.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية في بيان سابق بمقتل 60 شخصًا وإصابة 81 آخرين نتيجة "الاعتداءات الإسرائيلية على مناطق مختلفة في لبنان" خلال اليوم. وأشارت الوزارة إلى ارتفاع حصيلة القتلى في الغارة التي استهدفت بلدة يونين إلى 39 شخصًا، معظمهم من السوريين، مع استمرار القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان.

منذ فجر الاثنين، يشن الجيش الإسرائيلي موجات من الغارات الجوية العنيفة في إطار عملية أطلق عليها اسم "سهم الشمال"، مستهدفة مناطق تعتبر معاقل لحزب الله في جنوب وشرق لبنان. وقد خلفت هذه الغارات أكثر من 600 قتيل وآلاف الجرحى، وأدت إلى نزوح أكثر من 150 ألف شخص.

في المقابل، تستمر صفارات الإنذار في شمال إسرائيل قرب الحدود اللبنانية، مع إطلاق حزب الله عشرات الصواريخ على مواقع عسكرية ومستوطنات إسرائيلية.

وتشهد المنطقة تصعيدًا مستمرًا منذ 8 أكتوبر 2023، حيث تتبادل الفصائل اللبنانية والفلسطينية، وعلى رأسها حزب الله، القصف مع الجيش الإسرائيلي عبر "الخط الأزرق" الفاصل بين البلدين. وقد أسفر هذا التصعيد عن سقوط مئات الضحايا، معظمهم في الجانب اللبناني.

وتطالب الفصائل اللبنانية والفلسطينية بإنهاء الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 137 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى آلاف المفقودين وسط دمار واسع ومجاعة قاتلة.