محافظ أسيوط يتابع أعمال رفع المخلفات بمنطقة سور الأزهر

استكمل اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، جولاته الميدانية، لمتابعة أعمال النظافة ورفع المخلفات المتراكمة منذ سنوات بمنطقة سور جامعة الأزهر، بحي شرق مدينة أسيوط، موجهاً بإستكمال الأعمال حتى الإنتهاء من رفع كافة المخلفات وضبط أية سيارات تلقي مخلفات الهدم بالمنطقة ليلاً وتكثيف الورديات لرصد أية مخالفات وتطبيق القانون بكل حسم على أصحاب المخالفات لإعاده الوجه الحضاري للمحافظة، رافقه خلال الجولة المستشار إسلام عوض مستشار المحافظ لشئون الإعلام والاتصال السياسي والمتحدث الرسمي للمحافظة، وأحمد ثابت رئيس حي شرق أسيوط.



وتفقد محافظ أسيوط، أعمال رفع المخلفات بواسطة اللوادر والقلابات التابعة لوحدة الإنقاذ والتدخل السريع التابعة للمحافظة فضلاً عن قلابات ولوادر حي شرق حيث تم الدفع بما يقرب من 20 قلاب و5 لوادر ورفع قمامة ومخلفات بناء تقدر بحوالي 1800 طن خلال اليوم وجاري استكمال باقي الأعمال.

وشدد المحافظ على تفعيل الورديات المسائية والمرور بشكل دوري لضبط أي جرارات أو قلابات تلقي بالقمامة والمخلفات ليلاً بجوار سور الأزهر واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضدها لمنع تكرارها موجهاً باستكمال نظافة ومسح الجزء المجاور للسور مباشرة والذي تم الإنتهاء من رفع كافة المخلفات به وعمل بلدورات وتشجير بجوار الرصيف وإنارة الطريق بالكامل والعمل على إزالة أي تراكمات أولا بأول لضمان نظافة المنطقة.



ووجه بعمل اصطفاف لكافة اللوادر والقلابات الخاصة بالمراكز والأحياء بجوار سور جامعة الأزهر للمساعدة في رفع المخلفات حتى يتم إنجاز الأعمال والقضاء على تراكمات القمامة في أسرع وقت ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة وتوفير مناخ وبيئة صحية للمواطنين بالمنطقة موجهاً بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم والعمل المتواصل على رفع كفاءة وتحسين الصورة البصرية بالشوارع والحرص على تحقيق الواجهة المشرفة للمحافظة.

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