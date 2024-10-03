وزارة البيئة: جولات ميدانية لمتابعة التخلص النهائى من المخلفات

في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بإحكام السيطرة على كافة مصادر التلوث المسببة للسحابة السوداء، يقوم الدكتور ياسر عبد الله الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات و مساعد الوزيرة لشئون المخلفات بالمتابعة اليومية للجولات الميدانية لفرق التفتيش التابعة للجهاز للمرور على عدد من أماكن التخلص النهائى من المخلفات ، حيث تم المرور على مقلب العبور الجزء الخاص بمحافظة القليوبية والقاهرة وخلية شركة ايكوم ، للتأكد من استقرار الأوضاع وعدم وجود حرائق بمواقع التخلص النهائي من المخلفات الصلبة ، وتبين استقرار الأوضاع ،وتم التنبيه على الشركة بفرد المخلفات وتغطيتها بالرمال.

وفى مدينة العاشر من رمضان تم المرور على موقع التخلص النهائى من المخلفات ووجد بعض التنفيسات ، و تم السيطرة و التنبيه على الشركة بالالتزام بتغطية المخلفات بالرمال أول بأول لمنع نشوب أى اشتعالات ،كما أوضح المرور الميدانى على أحد مواقع التخلص من المخلفات بمدينة ٦ أكتوبر عن استقرار الوضع وعدم وجود اشتعالات.





وقد شملت الجولات التى قامت بها فرق التفتيش التابعة لجهاز تنظيم المخلفات المرور على مقلب شبرامنت و منطقة الزرايب بمدينة ١٥ مايو، وموقع الضغط العالى بالقطامية وموقع التخلص بأبو زعبل بمحافظة القليوبية و مشتول السوق بمحافظة الشرقية، وتبين استقرار الاوضاع بهم وعدم وجود حرائق، كما تم المرور على مصنع معالجة المخلفات بالسلام (شركة ايكوم )، ومقلب الهندسة ، والمدفن الصحي و مصنع المعالجة جرين بلانت ، و المحطه الوسيطة بالمريوطية ، و المحطة الوسيطة بالوراق ، و تم رصد تكدس للمخلفات بالمحطتين فى بداية الاسبوع وتم التركيز بالمرور عليهم يوميا حتى انتظام العمل بالمحطتين ، مع الالتزام بنقل المخلفات أول بأول لموقع شبرامنت.

ويقوم رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات بجولات مرورية على بعض المواقع الخاصة بالتخلص من المخلفات، ويشدد على اجراءات إرساء الانضباط في منظومه نقل المخلفات بطرق سلمية ، حيث تم ضبط سيارة تابعة للوحدة المحلية بأبوالغيط محافظه القليوبية متجهة الي مدفن أبو زعبل تتساقط منها المخلفات أثناء أحد الجولات المرورية لرئيس الجهاز ، و تم التواصل مع نائب المحافظ والتأكيد على ضرورة الالتزام بعملية التغطية أثناء النقل واتخاذ الاجراءات القانونية ضد رئيس الوحدة المحلية.

يأتى ذلك ضمن الدور المنوط بجهاز تنظيم إدارة المخلفات لمتابعة تنفيذ الأدوار والمسئوليات لمختلف الفاعلين فى منظومة إدارة المخلفات، والرقابة على أنشطة الادارة المتكاملة للمخلفات، وإعداد مؤشرات الأداء الرئيسية لرصد ومتابعة وتقييم الأعمال الخاصة بإدارة المخلفات، وفقا لأحكام قانون المخلفات ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية.