فتح المتاحف والمسارح القومية مجانًا احتفالًا بنصر أكتوبر (فيديو)

أكد الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، أن احتفالات أكتوبر مستمرة ودائمة كل عام، مشيرًا إلى أنه اعتبارًا من يوم الأحد 6 أكتوبر ولمدة أسبوع سيتم فتح المتاحف والمسارح القومية مجانًا أمام الجمهور.

احتفالات نصر أكتوبر المجيد:

وتابع “وليد قانوش” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد، مع نهاد سمير وأحمد دياب، المذاع على قناة “صدى البلد” أنه سيتم تنظيم عروض مخططة، أو دائمة احتفالًا بنصر أكتوبر المجيد، مشددًا على أن شهر أكتوبر يتزامن مع مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بداية جديدة لحياة الإنسان، التي تستعيد أعمالًا فنية وندوات وورشًا تثقيفية لتوعية الشباب والنشء.

واستكمل وليد قانوش: هناك زيارات لبانوراما حرب أكتوبر ومراكز الفنون والإبداع، بإشراف الناقد الفني محمد كمال.

المتاحف مستعدة لاستقبال كل الأعداد:

واختتم قائلًا: “المتاحف عامة مستعدة لاستقبال كل الأعداد في احتفالات أكتوبر”.