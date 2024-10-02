أنشطة متنوعة وأمسيات شعرية بثقافة البحر الأحمر

شهدت مواقع فرع ثقافة البحر الأحمر عددا من اللقاءات التثقيفية ضمن أجندة الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة.

حيث عقد بيت ثقافة سفاجا محاضرة بعنوان "حقوق الإنسان" ناقش خلالها محمد مصطفى، مدير المعهد الأزهرى بسفاجا، أهمية حقوق الإنسان ودورها في تحقيق الديمقراطية، مشيرا أن جميع الأديان السماوية أقرت مساواة البشر في الحقوق، من أهمها: الأمن، السلام، السكن، الغذاء، العلاج، التعليم، والعمل، وغيرها.

وأعد قصر ثقافة الشلاتين لقاء بعنوان "الهوية" تناول خلاله محمد نعيم، أخصائي ثقافي، مفهوم الهوية وأنواعها، وأهميتها كونها بمثابة مؤشر يدل على انتماء الإنسان للوطن.

كما تضمنت الأنشطة المقامة بإقليم جنوب الصعيد الثقافي، برئاسة عماد فتحي، محاضرة بقصر ثقافة حلايب بعنوان "التنشئة الأسرية"، أكد خلالها الشيخ فراج سنوسي، مدير الإدارة التعليمية الأزهرية، أهمية التربية الإيجابية للأبناء من أجل غد أفضل، أعقبها عرض فني لفرقة حلايب للفنون التلقائية تضمن فقرات استعراضية مستوحاة من تراث الجنوب بقيادة الفنان طاهر علي.

وضمن بروتوكول التعاون مع وزارة التربية والتعليم، نظمت مكتبة الطفل والشباب بالقصير لقاء شعريا بمدرسة جمال عبد الناصر الإعدادية، بحضور الشاعر محمود سيد.



كما شهدت مدرسة النصر الابتدائية بالقصير، لقاء بعنوان "قارئ اليوم.. قائد الغد" أوضحت خلاله أحلام سعيد، معلم أول لغة عربية، أهمية القراءة ودورها في إعداد الشخصية القيادية، أعقبه تنفيذ مجلة حائط، وفقرة عزف على العود للفنان شاذلي عيد.

فيما نفذ بيت ثقافة القصير ورشة أداء حركي تدريب هنائي كمال، بجانب ورشة تصميمات بالكانسون الملون للفنانة نوران جمال.