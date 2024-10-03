الخدمات البيطرية تعالج وتفحص 776 ألف رأس ماشية خلال سبتمبر.. صور

في إطار المبادرة الرئاسية "بداية" برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي ، وبناءً على توجيهات علاء فاروق، وزیر الزراعة واستصلاح الأراضي وتعليمات المهندس مصطفى الصياد نائب الوزير ، تكثف الهيئة العامة للخدمات البيطرية جهودها وتستمر في تنظيم القوافل البيطرية المجانية الشاملة في جميع محافظات مصر.

حملات وقوافل بيطرية

وتم إطلاق حملات وقوافل بيطرية مجانية شاملة في كافة محافظات الجمهورية، وداخل كل محافظة يتم تنفيذ أكثر من قافلة بيطرية في القرى والنجوع الأكثر احتياجاً تقدم القوافل جميع الخدمات الفنية التي تحتاجها الثروة الحيوانية، بما في ذلك الفحص البيطري والكشف الشامل على الحيوانات وتقديم العلاج والقيام بالعمليات الجراحية، ومكافحة الطفيليات الداخلية والخارجية من خلال الرش والتجريع بالإضافة إلى الكشف عن الأمراض الباطنية وسوء التغذية، وإجراء الفحوصات باستخدام السونار والمسح التناسلي، إلى جانب التوعية الإرشادية والرعاية الثقافية للمرأة الريفية. بالإضافة إلى هذه الجهود، يتم حاليا تنفيذ الحملة القومية للتحصين ضد طاعون المجترات الصغيرة، بهدف حماية الثروة الحيوانية من هذا المرض الفتاك الذي يصيب الأغنام والماعز. تشمل الحملة تحصين الحيوانات في مختلف محافظات الجمهورية لحماية الثروة الحيوانية وتأتي هذه الجهود ضمن حرص الدولة على دعم الفلاحين والمرأة الريفية، وضمان استدامة مواردهم.



وقال د ممتاز شاهين رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية انه تم تقديم كافة الخدمات الطبية البيطرية (وقائيةعلاجية) لعدد 776,463 حيوان (أبقار - جاموس - أغنام - ماعز - جمال - خيول - دواب بأعمار مختلفة)، من خلال 259 قافلة و107 حملة تحصينيه تم تنفيذها في جميع محافظات الجمهورية خلال شهر سبتمبر2024.