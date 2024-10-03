إيزابيل أدرياني: اتمني تجسيد الملكة حتشبسوت .. وأحب الأكلات المصرية | فيديو

في حوار لـ «الوفد» ..

قالت الكاتبة والفنانة الإيطالية إيزابيل أدرياني، أن قلب السينما المصرية والإيطالية متشابهان، وانها تتمني تجسيد دور الملكة حتشبسوت في الأعمال السينمائية، وتحدثت عن أهمية مهرجان الإسكندرية كأفضل المهرجانات العالمية.



وفتحت «أدرياني» قلبها لجريدة الوفد، لتحكى عن أسرار حبها وعشقها لمصر و الإسكندرية، وتكريمها بمهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر، و عن نصيحتها للشباب و النساء، و كلمتها للشعب المصري فكان لنا هذا الحوار معها.



فى البداية ما رأيك في مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي في دورته الـ 40؟ و ما هو شعورك بتكريمك من المهرجان؟



سعيدة جدًا بتكريمي من مهرجان عريق مثل مهرجان الإسكندرية السينمائي و على مسرح مكتبة الإسكندرية، و كانت قدمي ترتجف أسفل فستاني من الخوف و التوتر.



في رأيك، ما هي أوجه التشابه بين السينما المصرية و السينما الإيطالية؟



جئت إلى المهرجان للإحتفال بمهرجان السينما المصرية و أهميتها، و مثلها مثل السينما الإيطالية، حيث أنها تقدم أعمال إنسانية و تحمل رسالة، و أتمنى توحيد السينما المصرية و الإيطالية و تقديم عمل عن مصر، و قلب السينما المصرية و الإيطالية متشابهًا كثيراً.





هل قمتي بتجربة الأكلات المصري؟ و ما هي الأكلة المصرية المفضلة لديك؟



بالطبع قمت بتجربة الأكل المصري، لقد تناولت السجق و الفلافل و الفطير و الحمص و الكنافة.



حدثينا عن الدور الذي لم تقدميه في مسيرتك الفنية و تتمني تقديمه؟



أريد تقديم دور الملكة حتشبسوت و سندريلا لأنها أميرة مصرية، حيث أنني أكتشفت من خلال قرأتي عدد من الكتب التاريخية، أن أصول قصة سندريلا "مصرية"، و هو ما أكدته الحضارة الرومانية.

بما أنك عملتي كصحفية و كاتبة و ممثلة، ما هي النصائح التي توجهيها للشباب؟



أبي كان طبيب مخ و أعصاب، و كان منذ أن كنت صغيرة يقول لي أن النساء لديهم القدرة على القيام بأكثر من مهمة في نفس الوقت، و الرجل و المرأة كل منهما يكمل الأخر، و أطلب من السيدات أن يبتعدوا عن "الغيرة و النفسنة" فيما بينهم، و أن يتحدوا ليكونوا قوة لبعضهم.



في النهاية، ما الكلمة التي تحبي أن توجهيها للشعب المصري؟



بإختصار، "حبيبتي مصر".

كاتبة وفنانة إيطالية

الجدير بالذكر أن «إيزابيل أدرياني»، فنانة إيطالية عملت كممثلة و صحفية و مخرجة و كاتبة، بجانب دراستها للتاريخ حيث أنها حاصلة على دكتوراة في التاريخ.



ومثلت «أدرياني»، في أكثر من 30 فيلمًا دوليًا، و شاركت نجوم كبار مثل جورج كلوني، بينيلوبي كروز، جون كيوساك، و جيم كافيزيل، وتعشق سرد القصص و الحكايات و القراءة، بالإضافة إلى عشقها لمصر و الحضارة المصرية القديمة.