الاثنين .. البحوث الزراعية ينظم ندوة عن التنمية المستدامة 2030

أعلن مركز البحوث الزراعية عن تنظيم ندوة بقاعة المركز الرئيسية والتي تنظمها لجنة المؤتمرات وورش العمل والندوات العلمية بالمركز يوم الاثنين المقبل تحت عنوان " التنمية المستدامة 2030 النشأة والتعريف والتوجهات " تحت رعاية الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية والذي يقود منظومة التحديث والتطوير بمركز البحوث الزراعية لتحقيق أهداف التنمية الزراعية المستدامة وتأهيل الكوادر العلمية القادرة على تحقيق الأهداف وزيادة المشاركة المجتمعية بين مركز البحوث الزراعية والقطاع الخاص والاهلي ممثلا في الاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة .

ويحاضر فيها الدكتورة مها احمد ماهر الابحر الباحثة بمعهد بحوث الامراض وعضو الامانة العامة للاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة وعضو مجلس ادارة علماء مصر . والدكتور عبدالعزيز الطويل استاذ البساتين بمعهد بحوث البساتين وعضو لجنة المؤتمرات وورش العمل والندوات العلمية لمركز البحوث بإلقاء محاضرة عن فاعلية المراكز البحثية الزراعية و كليات الزراعة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وسوف يتم عرض نموذج شركة تربل ام كنموذج للتنمية المستدامة والبيئة من خلال الدكتور وائل محمد رضا المستشار الاعلامي ورئيس قطاع المسئولية المجتمعية للاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة.

يأتي ذلك في إطار تحديث وتطوير منظومة العمل بمركز البحوث الزراعية وتوجيهات علاء فاروقوزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتحديث منظومة العمل وتشجيع الباحثين على التفاعل مع المجتمع الاهلي والقطاع الخاص وإعداد كوادر علمية مؤهلة لقيادة الدولة المصرية في المجال الزراعي.