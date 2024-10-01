تفاصيل اجتماع مجلس أمناء مدينة دمياط الجديدة

شهدت أمس القاعة الرئيسية بجهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، الجلسة الثامنة لمجلس أمناء مدينة دمياط الجديدة فى دورته الحالية( 2025/2024)، برئاسة الدكتور أسامة حفيلة، وبحضور الدكتور مهندس محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، و محمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، وجمال زين العابدين وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، والدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بدمياط، والأستاذ الدكتور راشد محمد راشد عميد كلية الطب بنين جامعة الأزهر بدمياط الجديدة،بالإضافة إلى وكيل المجلس، وذلك الأعضاء عن السكان والمستثمرين، وممثلى الأجهزة التنفيذية والأمنية والخدمية بالمدينة.

تناول الاجتماع مناقشة موضوعات عدة جاء في مقدمتها الدفع بتدعيم بعض الخدمات التي تسهم في تحقيق متطلبات عاجلة للسكان في المرحلة الحالية والمستقبلية بمدينة دمياط الجديدة،

و قدم الدكتور محمد أنور العرابى وكيل المجلس، عرضا تفصيليا، بالأفكار والمقترحات لتطوير المدينة وتنميتها لتصبح أول مدينة من مدن الجيل الأول المطورة، لتنافس مدن الجيل الرابع.

من جانبهم، تقدم ممثلى الأجهزة التنفيذية والأمنية والخدمية بالمدينة، بالشكر والتقدير، لما يبذله المجلس والجهاز، من مجهودات ملموسة فى المدينة، وحرصهما على توفير كافة الخدمات الضرورية اللازمة لجودة الحياة لسكان مدينة دمياط الجديدة.

ناقش المجلس أبرز الموضوعات والقضايا والأنشطة بجدول الأعمال، أبرزها ملفات الأمن و التعليم والصحة، والخدمات المقدمة التى تهتم برفع جودة الحياة لسكان مدينة دمياط الجديدة.



فى مجال الخدمات الأمنية:-

وافق مجلس الأمناء على تقديم دعم من حساب المجلس، لدعم منظومة كاميرات المراقبة بالمدينة، وزيادة ودعم عدد الكاميرات وإستحداث أماكن جديدة لتغطية كافة نقاط الضعف لتأمين جميع أنحاء المدينة، استعدادا لإعلان مدينة دمياط الجديدة مغطاة بكاملها بمنظومة كاميرات المراقبة.

فى مجال الصحة:-

تم مناقشة موضوع تطوير قسم الاستقبال بمستشفى الأزهر بالمدينة، حيث أثنى رئيس المجلس ورئيس الجهاز، على الدور المجتمعى والحيوى الملموس، الذى تقوم به مستشفى الأزهر فى خدمة سكان المدينة وروادها والمحافظات المجاورة، حيث تعمل بكامل طاقتها على مدار ال 24ساعة طوال أيام العام.

وأشاد الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بدمياط، بالدعم اللا محدود وجهود الجهاز فى دعم المنظومة الصحية بالمدينة، وأضاف أنه إستجابة لمطالب مجلس الأمناء، سيتم توفير أطباء، لإعادة تشغيل عيادات الأنف والأذن والحنجرة والمسالك، التي قام المجلس بتجهيزها وتوفير مستلزماتها، ولو بشكل جزئي خلال الفترة القادمة، مؤكدًا على مده يد العون والتعاون مع مستشفى الأزهر بدمياط الجديدة، لتقديم خدمات طبية تليق بسكان المدينة وروادها.

التربية والتعليم:-

مع بدء العام الدراسي الجديد(2025/2024)، وحيث اعتاد المجلس على دعم الإدارة والمدارس الحكومية العاملة بالمدينة، وافق المجلس على إعادة ما كان يقوم به سابقا قبل التوقف بسبب أزمة كورونا، وتقديم الدعم للأنشطة الرياضية والثقافية والفنية بمدارس المدينة، بالتنسيق والتعاون مع مديرية التربية والتعليم بدمياط.

فى سياق متصل، أوضح السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أنه وعد وأوفى بانخفاض كثافة الفصول لتصل إلى (42) طالبًا في الفصل الواحد،وعدم وجود فترة مسائية بأى مدرسة بالمدينة، لتوفير بيئة تعليمية حقيقية.