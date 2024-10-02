ندوة بعنوان "تحدث معه" ضمن المبادرة الرئاسية بداية بالفيوم

شهدت الدكتورة شيرين محمد رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق بمحافظة الفيوم فعاليات الندوة التثقيفية، بعنوان "تحدث معه" ضمن المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان.

وتهدف الندوة إلى مناقشة محاور التنمية البشرية المختلفة، وذلك بالتعاون مع وحدة السكان بمحافظة الفيوم، وفرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة فاطمة الزهراء جيل رئيس الوحدة المركزية للاستجابة لحل القضية السكانية بوزارة التنمية المحلية والمهندسة عبير عبد المنعم مدير وحدة السكان بديوان عام محافظة الفيوم والشيخ محمود عبدالعزيز بإدارة أوقاف يوسف الصديق والقس كيرلس جندي بكنيسة الخلطة بقارون والمهندس محمد محيى مسئول المجلس القومي للمرأة بالفيوم.

ركزت الندوة على ثلاثة محاور رئيسية هي: التعليم حيث تم تسليط الضوء على أهمية تحسين جودة التعليم وإتاحة فرص تعليمية متساوية للجميع، بما يسهم في بناء جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل، والتمكين الاقتصادي (فرص العمل) لأهمية توفير فرص عمل للشباب ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها مفتاحًا للنمو الاقتصادي وتقليل معدلات البطالة، والصحة حيث الرعاية الصحية الشاملة والوصول إلى خدمات صحية جيدة، لضمان حياة صحية ومنتجة لأفراد المجتمع.

تنفيذ برنامج "مودة" ضمن فعاليات المجلس القومي للمرأة بالفيوم

ويقدم المجلس القومي للمرأة العديد من البرامج التي تهدف لخدمة الأسرة المصرية وليست المرأة وحدها ومن هذه البرامج: برنامج "مودة" الذي يهدف إلى تعزيز استقرار الأسرة والحد من معدلات الطلاق من خلال تقديم التوعية اللازمة للشباب المقبلين على الزواج حول أسس الحياة الزوجية الناجحة، وبرنامج "التنمية الاقتصادية للمرأة" ويركز على تمكين المرأة اقتصاديًا من خلال تدريبها على المهارات المهنية والحرف اليدوية، ودعمها في إنشاء مشاريع صغيرة تسهم في تحسين دخل الأسرة، ومشروع "قرية واحدة منتج واحد" حيث يهدف إلى تدريب النساء في المناطق الريفية على إنتاج سلع محلية، مثل الحرف اليدوية والصناعات الغذائية، مما يعزز التنمية الاقتصادية للأسر الريفية.

الجدير بالذكر، أن المجلس القومي للمرأة يقوم بإطلاق حملات توعية مستمرة حول الصحة الإنجابية، محو الأمية، مكافحة العنف ضد المرأة، وتنظيم الأسرة، بهدف تحسين، وتهدف المبادرة إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة على كافة الأصعدة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة.