موعد مباراة آرسنال وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة مواجهة من العيار الثقيل ستجمع بين آرسنال الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي مساء اليوم الثلاثاء، في إطار لقاءات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا

وكان أرسنال قد استهل مشواره في دوري أبطال أوروبا بالتعادل مع أتالانتا الايطالي بدون أهداف في حين أن باريس سان جيرمان فاز على جيرونا، بهدف دون رد في الوقت القاتل، في الجولة نفسها.

وتعد مباراة أرسنال وباريس سان جيرمان من المواجهات المهمة في دوري أبطال أوروبا، حيث تجمع بين فريقين من أكبر الأندية في أوروبا ويتطلع كل فريق لتحقيق الفوز لتعزيز فرصه في التأهل للمرحلة التالية من البطولة الأهم في القارة الأوروبية عبر التاريخ

موعد مباراة آرسنال وباريس سان جيرمان..

تنطلق مباراة آرسنال وباريس سان جيرمان مساء اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية وتُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1 وسيعلق عصام الشوالي على أحداث المباراة.

ويدخل أرسنال مواجهة باريس سان جيرمان بهدف تحقيق الانتصار، مستغلًا عامل الأرض والجمهور، خصوصًا في ظل نتائجه المميزة في بطولة الدوري الإنجليزي منذ بداية الموسم.

ويسعى الفريق أيضًا لتحقيق الفوز الأول له في دوري أبطال أوروبا خلال النسخة الحالية، بعد أن تعادل في الجولة الأولى أمام أتالانتا بدون أهداف وعلى الجانب الآخر، يسعى باريس سان جيرمان لتحقيق الفوز على أرسنال أو الخروج بنقطة التعادل من استاد الإمارات.

ويطمح الفريق الفرنسي لتعزيز انطلاقته في البطولة بعد انتصاره في مباراته الأولى أمام جيرونا، بهدف نظيف، وتعد هذه المباراة فرصة لكلا الفريقين لإظهار قوتهما على الساحة الأوروبية، مع توقعات بتنافس شديد ومثير بينهما.