تشابي ألنسو: مواجهة ميلان في دوري أبطال أوروبا صعبة فيجب الإستعداد

قال تشابي ألنسو، مدرب ليفركوزن خلا تصريحاته عب المؤتمر الصحفي أن فريق ميلان كبير للغاية في كرة القدم، نحتاج للعب مباراة كبيرة لكننا سنحتاج أن نكون مستعدين".

كما تحدث جوناثان تاه، مدافع فريق باير ليفركوزن الفائز بثنائية الدوري والكأس في ألمانيا الموسم الماضي، إن يتعين على فريقه التحلي بالصبر قبل توجيه الضربات لفريق ميلان الإيطالي صاحب العقلية الدفاعية.

ولم يسبق ليفركوزن، الذي تعادل مع بايرن ميونخ 1 /1 في بطولة الدوري الألماني أول أمس السبت، أن واجه ميلان، حامل لقب دوري أبطال أوروبا سبع مرات من قبل

ورغم ذلك فإن الفريق الألماني لديه سجل سيء أمام الفرق الإيطالية، بعدما خسر أمام في نهائي الدوري الأوروبي الموسم الماضي، وهي الهزيمة الوحيدة للفريق في الموسم.

وقال تاه في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين: "ليس من السهل اللعب أمام الأندية الإيطالية، وهذا لا ينطبق على ليفركوزن فقط، لديهم أسلوب مميز في اللعب مختلف تماما عما اعتدنا عليه في الدوري الألماني، أنهم تكتيكيا بشكل جيد، علينا التحلي بالصبر".

وكان ليفركوزن استهل مشواره في البطولة بالفوز على فينورد الهولندي 4 /صفر خارج ملعبه، فيما خسر ميلان على ملعبه أمام ليفربول الإنجليزي 1/3، وهو الفريق الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الثاني بالدوري الإيطالي.