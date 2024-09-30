ناتالي بورتمان تتألق في عرض أزياء ستيلا ماركتني في باريس

أذهلت النجمة الأمريكية الشهيرة ناتالي بورتمان الجميع بفستانها الأسود الأنيق خلال عرض أزياء ستيلا مكارتني الذي أقيم خلال أسبوع الموضة في باريس اليوم الاثنين.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اجتمعت النجوم في فرنسا في صباح اليوم الاثنين لدعم عرض أزياء ستيلا لربيع وصيف 2025 خلال أسبوع الموضة في باريس.

وإلى جانب ناتالي، تحدت هايلي ويليامز، 35 عامًا، الطقس البارد وارتدت ملابس داخلية فقط مكونة من حمالة صدر من الدانييل باللوم البيج مزينة بالورود المطرزة.

وقد نسقت إطلالتها الجريئة مع جوارب شبكية ومعطف رمادي اللون، وأكملت إطلالتها بحذاء أسود يصل إلى الركبة.

أما باريس جاكسون، ذات الـ26 عامًا، فاختارت ارتداء معطف خريفي بني اللون وأظهرت ساقيها الطويلتين أثناء تصويرها خارج عرض الأزياء.

وفي مكان آخر، بدت آشلي غراهام، 36 عامًا، في غاية الأناقة بمعطفها الأبيض الأنيق لدى وصولها إلى العرض، وارتدت العارضة حذاء بكعب عالٍ أسود اللون، مع إحدى حقائب اليد السوداء الشهيرة من ستيلا.

أكملت الممثلة والناشطة إطلالتها الجريئة بحقيبة يد من الجينز وحذاء أبيض بكعب عالٍ.

وصل شقيق ستيلا الأصغر جيمس مكارتني، 47 عامًا - والذي يعد والده الشهير بول مكارتني - إلى العرض لدعم شقيقته الكبرى، 53 عامًا.

أظهرت عارضة الأزياء المجرية باربرا بالفين، البالغة من العمر 30 عامًا، جزءً من جسدها مرتدية تنورة جينز منخفضة الخصر وقميصًا أبيض قصيرًا.

وبدت جميلة جميل، البالغة من العمر 38 عامًا، متألقة ببدلة بيضاء أنيقة مزينة بالزهور الخضراء والصفراء.