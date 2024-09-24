منى زكي تتألق في أسبوع الموضة بباريس للعام الثاني على التوالي| شاهد

للمرة الثانية على التوالي شاركت النجمة منى زكي في عرض أزياء لوريال ضمن أسبوع الموضة في باريس، وتألقت صاحبة الوجه الجميل بإطلالة أنيقة لامعة أثناء سيرها على ممشى العرض بابتسامة عريضة تكشف عن ثقتها بنفسها.

وارتدت النجمة المصرية فستان بدون أكمام مجسم باللون الذهبي اللامع وهو ما أبرز قوامها الممشوق، أما من الناحية الجمالية اختارت عدم التكلف وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها بنعومة وانسيابية، مع وضع مكياج هادئ متناغم مع الإطلالة.

وافتتحت "لوريال باريس" أسبوع الموضة في باريس بعرض أزياء مرصع بالنجوم بحضور الكثير من المشاهير بما في ذلك كيندال جينر وكارا ديليفين وجين فوندا وإيفا لونغوريا وبينار دينيز وأيشواريا راي.

فيلم "رحلة 404"

جدير بالذكر أنه قبل أيام، اختارت نقابة السينمائيين المصرية فيلم "رحلة 404" بطولى منى زكي ليمثل مصر في مسابقة الأوسكار 2025، إذ ينافس في فئة "أفضل فيلم أجنبي".

وتدور أحداث الفيلم حول "غادة" التي تتورط في مشكلة طارئة، قبل أيام من سفرها إلى مكة لأداء فريضة الحج، فتلجأ إلى أشخاص من ماضٍ ملوث كانت قد قطعت علاقتها بهم من أجل جمع مبلغ مالي كبير، فهل تتمكن من جمع المال والسفر لأداء فريضة الحج، أم تتغير حياتها للأسوأ بعد لجوئها إلى أصدقاء الماضي.