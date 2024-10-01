محافظ أسيوط: استمرار العمل بملفات التصالح
أكد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، على ضرورة رفع معدلات الأداء ونسب الإنجاز في ملفات التصالح في مخالفات البناء بالمراكز والأحياء.
وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية.
وأشار أبو النصر، إلى أهمية حث المواطنين على التقدم للتصالح في بعض مخالفات البناء وتقديم التسهيلات للمواطنين بالمراكز والأحياء لتقنين أوضاعهم تفعيلاً لقرار رئيس مجلس الوزراء وتقنين أوضاعهم وفقًا القانون.
وأوضح محافظ أسيوط، أن العمل مستمر على قدم وساق بالمراكز والأحياء وتقديم التسهيلات للمواطنين، في ملفات التصالح في مخالفات البناء وإزالة أي عقبات أمامهم.
حيث تابع الدكتور محمد عبد الراضي رئيس مركز ومدينة البداري، ورضا خلف أحمد وحافظ جلال حافظ وعلاء الناظر نواب رئيس المركز، العمل بالمركز التكنولوجي للاطمئنان على مدى تقديم الخدمات للمواطنين وخاصة في ملفات التصالح في مخالفات البناء وتذليل العقبات والعمل على دفع وتيرة العمل في هذا الملف إلهام وذلك وفقاً للوائح التنفيذية والقرارات الصادرة في هذا الشأن، مشيراً إلى متابعته المستمرة والدورية لدفع وتيرة العمل في هذا الملف الهام والعمل على زيادة نسبة الإنجاز بما يحقق الصالح العام.
يذكر إنه تم تخصيص بعض الخطوط الساخنة بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والرد على استفساراتهم وشكواهم بخصوص منظومة التصالح والتعدى على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء وهي أرقام الخطوط الساخنة الخاصة بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) وأرقام (2135727/ 088) و(2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامجي ( واتس آب - تليجرام ) على مدار 24 ساعة على رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل السريع معها.
- لتلقي شكاوى المواطنين
- تنفيذا لتكليفات
- رئيس الجمهور
- نظومة الشكاوى
- شبكة الوطنية للطوارئ
- رفع معدلات الأداء
- لرئيس عبدالفتاح السيسي ر
- التصالح فى مخالفات
- مركز سيطرة الشبكة الوطنية
- سيطرة الشبكة الوطنية
- نواب رئيس
- متابعتة المستمرة
- القرار
- الجمهورية
- مصطفى مدبولي
- تقدم
- المركز التكنولوجي
- رئيس مركز ومدينة
- رئيس الجمهورية
- عامل
- العقبات
- لها
- البناء
- عام
- نسب
- عملي
- التنفيذي
- محمد
- العمل
- المركز
- محافظ أسيوط
- الوطنية
- ضرورة
- المحليه
- عمليات
- الرد
- زراعي
- خدمات
- وزير التنمية المحلي
- عبدالفتاح السيسى
- تلقي
- الشبكة الوطنية
- مخالفات
- مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
- توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى
- القرارات
- قدم وساق
- التصالح في مخالفات البناء
- رئيس عبدالفتاح السيسى
- تقديم الخدمات للمواطنين
- مركز ومدينه
- غرفة العمليات المركزية
- لرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية
- رفة العمليات المركزية
- خدمات للمواطنين
- عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية
- اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط
- الدكتورة منال عوض وزير التنمية
- الخدمات للمواطنين
- خصوص
- هشام أبوالنصر
- الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية
- هشام أبوالنصر محافظ أسيوط
- دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط