محافظ أسيوط: استمرار العمل بملفات التصالح

أكد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، على ضرورة رفع معدلات الأداء ونسب الإنجاز في ملفات التصالح في مخالفات البناء بالمراكز والأحياء.

وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية.

وأشار أبو النصر، إلى أهمية حث المواطنين على التقدم للتصالح في بعض مخالفات البناء وتقديم التسهيلات للمواطنين بالمراكز والأحياء لتقنين أوضاعهم تفعيلاً لقرار رئيس مجلس الوزراء وتقنين أوضاعهم وفقًا القانون.



وأوضح محافظ أسيوط، أن العمل مستمر على قدم وساق بالمراكز والأحياء وتقديم التسهيلات للمواطنين، في ملفات التصالح في مخالفات البناء وإزالة أي عقبات أمامهم.

حيث تابع الدكتور محمد عبد الراضي رئيس مركز ومدينة البداري، ورضا خلف أحمد وحافظ جلال حافظ وعلاء الناظر نواب رئيس المركز، العمل بالمركز التكنولوجي للاطمئنان على مدى تقديم الخدمات للمواطنين وخاصة في ملفات التصالح في مخالفات البناء وتذليل العقبات والعمل على دفع وتيرة العمل في هذا الملف إلهام وذلك وفقاً للوائح التنفيذية والقرارات الصادرة في هذا الشأن، مشيراً إلى متابعته المستمرة والدورية لدفع وتيرة العمل في هذا الملف الهام والعمل على زيادة نسبة الإنجاز بما يحقق الصالح العام.



يذكر إنه تم تخصيص بعض الخطوط الساخنة بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والرد على استفساراتهم وشكواهم بخصوص منظومة التصالح والتعدى على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء وهي أرقام الخطوط الساخنة الخاصة بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) وأرقام (2135727/ 088) و(2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامجي ( واتس آب - تليجرام ) على مدار 24 ساعة على رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل السريع معها.