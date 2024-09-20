موعد مباراة برشلونة القادمة بدوري أبطال أوروبا

فشل فريق برشلونة تحت قيادة مدربه هانز فليك، في تحقيق الفوز الأول بدوري أبطال أوروبا، وذلك في نسخته الجديدة.



واستهل البارسا مشواره في مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا بالخسارة أمام موناكو الفرنسي بهدفين مقابل هدف.

ومن المقرر أن يلتقي فريق برشلونة مع نظيره يونج بويز السويسري، في الجولة الثانية من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا، على ملعب لويس كومبانيس معقل النادي الكتالوني.

موعد مباراة برشلونة القادمة في دوري أبطال أوروبا

وتقام مباراة برشلونة القادمة، أمام نظيره يونج بويز السويسري في الأول من أكتوبر المقبل 2025.

وتنطلق أحداث مباراة برشلونة ضد يونج بويز في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة مساءً.



مباريات برشلونة في دوري أبطال أوروبا

ويلعب برشلونة في مرحلة المجموعات مع 8 أندية، وهي موناكو الفرنسي- يونج بويز السويسري – بايرن ميونخ الألماني – النجم الأحمر الصربي– ستاد بريست الفرنسي– بوروسيا دورتموند الألماني- بنفيكا البرتغالي– أتالانتا الإيطالي.