ضمن مبادرة بداية.. قوافل بيطرية لخدمة صغار المربين بالفيوم

تواصل مديرية الطب البيطري بالفيوم تنفيذ القوافل البيطرية بالقرى والمراكز، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

يأتي هذا فى إطار توجيهات الدكتور احمد الانصاري محافظ الفيوم، وتحت إشراف الدكتور زين العابدين علي مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم وبالتعاون مع الوحدات المحلية.

خلال ذلك تم تنفيذ عدد من القوافل بالتعاون بين مديرية الطب البيطري ومؤسسة الجارحي للتنمية المجتمعية إحدى مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي، حيث تم عمل قافلة بيطرية علاجية مجانية ارشادية في قرية منية الحيط التابعة للإدارة البيطرية بمركز إطسا لخدمة صغار المربين من أهالي القرية والقرى المجاورة لها.

وأوضح مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم، أنه تم عمل 7 قوافل بيطرية علاجية مجانية ارشادية، شملت عدد 2 قافلة علاجية بيطرية مجانية بناحية قرية تلات وقرية داررماد التابعين للادارة البيطرية بمركز الفيوم، وقافلة علاجية بيطرية بناحية قرية جرفس التابعة للإدارة البيطرية بمركز سنورس، وعدد 2 قافلة علاجية بيطرية مجانية بناحية قرية سنرو وقرية طبهار التابعين للإدارة البيطرية بمركز ابشواي، بالإضافة إلى قافلة علاجية بيطرية مجانية بناحية قرية سنوفر التابعة للإدارة البيطرية ببندر الفيوم، وقافلة علاجية بيطرية علاجية بناحية قرية الفهمية التابعة للإدارة البيطرية بمركز طاميه.

قوافل بيطرية للرش والتجريع ضد الطفيليات ضمن مبادرة بداية بالفيوم

وأضاف مدير المديرية أنه تم تقديم جميع الخدمات البيطرية المجانية خلال تنفيذ القوافل والتي شملت اعمال الرش والتجريع ضد الطفيليات الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى كشف الباطنه والتناسلي والسونار بالمجان.

وأشار علي، إلى استمرار فعاليات اعمال الحملة القومية للتحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة الأغنام والماعز بجميع قرى ومراكز المحافظة، كما تستمر اعمال الارشاد والتوعية للمواطنين بأهمية التحصين ضد الأمراض الوبائية من خلال الندوات الإرشادية، وكذلك تستمر وحدة الابيدميولوجي بالمديرية والإدارات البيطرية بأعمال التقصي لتفقد الحالة الوبائية، لافتا إلى قيام ادارة أمراض الدواجن ووحدة الابيدميولوجي بتنفيذ لجان تقصي نشط وسحب عينات للفحص للطيور المنزلية بناحية قرية شكشوك بمركز ابشواي.

جاء ذلك في إطار المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان التي يتم تنفيذها بالمحافظة وتشمل تنفيذ القوافل العلاجية والتحصين، بالإضافة إلى حملات التفتيش على اللحوم والدواجن المجمدة والحية بكافة قرى ومراكز المحافظة.