نشرة التوك شو.. حقيقة تلوث مياه الشرب بمصر وسر ارتفاع أسعار الخضروات

تحرص "بوابة الوفد الإلكترونية" على تقديم نشرة بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعوها على علم بأهم اللقطات والتصريحات والتغطيات التلفزيونية على مدار اليوم.



كشف على عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، تفاصيل توجيهات رئيس الوزراء بتفعيل كتابة الدواء بالاسم العلمي على الروشتة العلاجية.

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الغرف التجارية: كتابة الدواء بالاسم العلمي يحل 70% من أزمة النواقص



أعلن أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، تضامنه مع الشعب اللبناني والفلسطيني الشقيق، في مواجهتهم للأزمات التي أصابتهم خلال الفترة الماضية بعد تدخل قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلادهم.

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الاستعداد لمساندة غزة ولبنان بمؤتمر فني.. أشرف زكي: لهما مكانة كبيرة في القلوب



قال المهندس محمود عطا وكيل وزارة الزراعة، إن مصر تزرع نحو 500 ألف فدان بطاطس، ويتم إنتاج قرابة 6 ملايين طن بطاطس سنويا، وتصدير مليون طن فقط لا غير.

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"الزراعة" تزف بشرى سارة حول الطماطم بعد ارتفاع أسعارها 400%.. فيديو



علق الفنان أمير شاهين، شقيق الفنانة إلهام شاهين على أزمة فرح «محمود شاهين» مدير التصوير، ابن شقيقه، والذي أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية بسبب الأحضان والقبلات والمشروبات الروحية التي تخللت حفل الزفاف.

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أول رد من أسرة إلهام شاهين على أزمة فرح ابن شقيقها.. فيديو



أكد الإعلامي أحمد موسى، أن نتنياهو يصر على عملية برية في لبنان، مشيرًا إلى أنه أيضًا لديه رغبة في الوصول إلى المنطقة الآمنة في لبنان.

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أحمد موسى: نتنياهو يصر على عملية برية في لبنان (فيديو)



قال السفير بدرعبدالعاطي وزير الخارجية إن ممارسات إسرائيل قد تجر المنطقة إلى حرب شاملة، بحسب ما ذكرت فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها.

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وزير الخارجية: ممارسات إسرائيل قد تجر المنطقة إلى حرب شاملة





قال المهندس محمود عطا وكيل وزارة الزراعة، إن وزير الزراعة وجه بالرقابة مع النصح والإرشاد والتوعية للمزارعين والتجار.

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"الزراعة" تكشف سر ارتفاع أسعار الطماطم والبطاطس (فيديو)



قال أسامة عرابي نجم النادي الأهلي السابق، إن الأهلي والزمالك سيؤديان مباراة كأس السوبر الإفريقي في الرياض بشكل يسعد ملايين المواطنين، مؤكدا تفاؤله بتقديم صورة مشرفة للكرة المصرية.

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أسامة عرابي يكشف التشكيل المتوقع للأهلي أمام الزمالك في السوبر الإفريقي (فيديو)



قال السفير محمد بدر الدين مساعد وزير الخارجية الأسبق إن إيران لها دور في دعم حماس وحزب الله في المنطقة، لكنها لا تفعل شيئًا خلال محطات الصراع السابقة بين إسرائيل وحماس وحزب الله".

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مساعد وزير الخارجية الأسبق: حزب الله تعرض لإحراج شديد على يد الاحتلال



علق الإعلامي تامر أمين على مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك، قائلا: "دا أسوأ توقيت لإقامة الديربي، لكونه بداية الموسم الجديد".

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تامر أمين عن مباراة السوبر الأفريقي: أسوأ توقيت لإقامة الديربي (فيديو)

