الأربعاء 25 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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"الزراعة" تزف بشرى سارة حول الطماطم بعد ارتفاع أسعارها 400%.. فيديو

طماطم
طماطم

قال المهندس محمود عطا وكيل وزارة الزراعة، إن مصر تزرع نحو 500 ألف فدان بطاطس، ويتم إنتاج قرابة 6 ملايين طن بطاطس سنويا، وتصدير مليون طن فقط لا غير.

وتابع وكيل وزارة الزراعة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أنه يتم طرح 4 ملايين طن بطاطس في الأسواق، والاحتياج السنوي 3.5 مليون طن، ليكون الفائض الطبيعي ما يقرب من نصف مليون، معلقا: ليس لدينا مشكلات في الإنتاج.

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وذكر وكيل وزارة الزراعة، أن وزير الزراعة وجه بالرقابة مع النصح والإرشاد والتوعية للمزارعين والتجار، موضحا أن التغيرات المناخية كان تأثيرها طفيفا على مصر، حيث أن الانخفاض في الإنتاج لم يتجاوز 10%.

وتابع أن المزارع الكبرى، التي تستخدم المخصبات والتكنولوجيات الحديثة، لم تتأثر بالتغيرات المناخية في مصر.

كما أوضح: بداية من نصف شهر 9 وإلى شهر 10 تكون فترة فصل العروة ثم تأتي العروات التالية وتنخفض الأسعار، وتعدد الوسطاء في تجارة الطماطم وجشع التجار، ذلك ما دفع سعر كيلو الطماطم للارتفاع بنسبة 400%، موضحا أن الزراعة تتعاون مع التموين لضبط الأسواق المصرية.

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