أول رد من أسرة إلهام شاهين على أزمة فرح ابن شقيقها.. فيديو

علق الفنان أمير شاهين، شقيق الفنانة إلهام شاهين على أزمة فرح «محمود شاهين» مدير التصوير، ابن شقيقه، والذي أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية بسبب الأحضان والقبلات والمشروبات الروحية التي تخللت حفل الزفاف.

وأكد أمير شاهين، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل، ببرنامج تفاصيل المذاع على قناة صدى البلد 2، أن الهجوم على حفل الزفاف مبالغ فيه ب، لافتًا إلى أنهم شباب صغير السن وليس لديهم الخبرة الكافية في الحياة.

قبلات إلهام شاهين" الصغيرة" لابن خالها محمود شاهين مشروعة

وأوضح أمير شاهين، أن قبلات إلهام شاهين" الصغيرة" لابن خالها محمود شاهين ما هي إلا قبلات مشروعة، قائلاً: «وفي الأول والأخر هم أصحاب وأخوات وهي قبلات مشروعة ومهياش حاجة وحشة، ودول أخوات يا جماعة وده أخت وأخوها وكلام غير صحيح وهي كانت متأثرة أنه بيتجوز ودي دموع الفرح ولا كل الكلام اللي اتقال أنهم كانوا على علاقة ببعض غير صحيح.. عيب كده».

وأشار أمير شاهين، إلى أن إلهام الصغيرة ممثلة موهوبة جدًا، ومازالت في بداية مشوارها الفني، وأعمالها التي قدمتها تعد على الأصابع، ومع الإستمرارية بالعمل سوف تكتسب خبرات لأنها تمتلك الموهبة.