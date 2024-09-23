نشرة التوك شو.. استمرار الجدل بشأن أزمة أسوان وحل مشكلة نقص الأدوية

تحرص "بوابة الوفد الإلكترونية" على تقديم نشرة بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعوها على علم بأهم اللقطات والتصريحات والتغطيات التلفزيونية على مدار اليوم.



حذرت مصر مواطنيها من السفر إلى إقليم أرض الصومال بجمهورية الصومال الفيدرالية، مناشدة المصريين المتواجدين في الإقليم المغادرة في أقرب وقت وفرصة عبر مطار هرجيسا، وفقا لما ذكرت فضائية “إكسترا نيوز” في خبر عاجل لها

للمزيد من التفاصيل اضغط على الرابط التالي:

مصر تناشد مواطنيها الموجودين بأرض الصومال المغادرة وتحذر من السفر إلى الإقليم



قال أحمد نبيل، رئيس شعبة بيض المادة بالاتحاد العام لمنتجي الدواجن، إن البيض ليس سلعة احتكارية، لأنه غير قابل للتخزين، ولا تتوفر فيه أسباب الاحتكار، خاصة وأن البيض يفسد سريعًا في الرطوبة والحرارة المرتفعة.

للمزيد من التفاصيل اضغط على الرابط التالي:

شعبة البيض تكشف عن السبب الحقيقي لارتفاع الأسعار



وجه الإعلامي أحمد موسى، الشكر على الهواء للواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان بعد متابعته لتطورات الأوضاع في أسوان.

للمزيد من التفاصيل اضغط على الرابط التالي:

أحمد موسى يشكر محافظ أسوان على الهواء (فيديو)



أكد الدكتور جمال الليثي رئيس غرفة صناعة الادوية باتحاد الصناعات، أن أزمة نقص الدواء خلال الفترة الأخيرة غريبة على السوق المصري، قائلا: "سوق الدواء المصري دائما متماسك وفي أحلك الظروف والمشاكل مثلما حصل وقت جائحة كورونا مصر كانت من الدول النادرة التي يحدث فيها مشاكل".

للمزيد من التفاصيل اضغط على الرابط التالي:

“صناعة الدواء”: حل 80% من أزمة نقص الأدوية



أكد الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن الخبز المدعم أسعاره محددة وأي مدخل يزيد من السعر تتحمله الوزارة وبالتالي سعر الخبز المدعم لم يتغير بزيادة سعر أسطوانات الغاز.

للمزيد من التفاصيل اضغط على الرابط التالي:

الغرف التجارية تكشف حقيقة زيادة أسعار الخبز المدعم والسياحي بسبب أسطوانات البوتاجاز



قال الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك كتائب إلكترونية تقوم ببث الشائعات بهدف ضرب الدولة، معقبًا: "شائعة وجود أزمة في أسوان ليست الأولى من نوعها، ودائمًا تتعرض مصر لشائعات".

للمزيد من التفاصيل اضغط على الرابط التالي:

نشأت الديهي يعلق على أزمة أسوان: كتائب إلكترونية تبث الشائعات (فيديو)



قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إن حزب الله في الوقت الراهن وصل إلى مرحلة التسخين للوصول إلى حرب مفتوحة بمعناها الشامل والكامل لأن الحزب أصبح في مأزق حقيقي بين الرد وعدم الرد.

للمزيد من التفاصيل اضغط على الرابط التالي:

أستاذ علاقات دولية: حزب الله يستعد لحرب مفتوحة على إسرائيل (فيديو)

