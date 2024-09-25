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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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الاستعداد لمساندة غزة ولبنان بمؤتمر فني.. أشرف زكي: لهما مكانة كبيرة في القلوب

أشرف زكي، نقيب المهن
أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية

أعلن أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، تضامنه مع الشعب اللبناني والفلسطيني الشقيق، في مواجهتهم للأزمات التي أصابتهم خلال الفترة الماضية بعد تدخل قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلادهم.

وقال في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، «نتضامن بشكل كامل مع الشعب اللبناني وأهالينا في غزة، ولبنان لها مكانة خاصة في قلوبنا كمصريين».

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وأردف زكي: لبنان جزء لا يتجزأ من حياتنا كفنانين، وأيضًا غزة فهي في القلب، ونبض الفنان المصري يعلو الآن رافضًا الأحداث الجارية في غزة ولبنان.

وتابع نقيب المهن التمثيلية: سننظم مؤتمرًا فنيًا في أقرب وقت لإعلان تضامننا كممثلين وفنانين مع الشعب اللبناني والفلسطيني الشقيق، احتجاجًا على الأوضاع في بلادهم.

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