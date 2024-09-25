أحمد موسى: نتنياهو يصر على عملية برية في لبنان (فيديو)

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن نتنياهو يصر على عملية برية في لبنان، مشيرًا إلى أنه أيضًا لديه رغبة في الوصول إلى المنطقة الآمنة في لبنان.

إسرائيل مستمرة في استهداف قيادات حزب الله

وقال أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم أن نتنياهو يصر على عودة المستوطنين بقوة، مؤكدًا أن إسرائيل مستمرة في استهداف قيادات حزب الله، وتسببت في إصابة الآلاف من القيادات.

وأضاف أحمد موسى أن لبنان دولة شقيقة ولا بد من الحفاظ عليها، مشيرًا إلى أن ما شاهدناه من العدوان الإسرائيلي خلّف مشاهد صعبة من نزوح اللبنانيين تجاه سوريا.

عقب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، على الأحداث الجارية في لبنان، قائلا :"إنه استعرض في اجتماعه الأسبوعي ما حدث في لبنان في ما يخص الاختراقات التي كانت موجودة، ومعرفة ما حدث بالضبط؛ بحيث أن تأخذ الدولة دروسًا مستفادة، ويتم تأمين الدولة بأقصى قدر ممكن بحيث تكون قادرةً على التعامل مع مثل هذه الهجمات".



مدبولي: انتهاء أزمة نقص الأدوية خلال الأسابيع القليلة القادمة



وتابع "مدبولي" خلال كلمته في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أن :"هذا الموضوع أصبح جزءا من الحروب التي تشن على مستوي العالم، وأكثر دول تقدما وتكنولوجيا ليست مؤمنة بنسبة 100% من الاستهداف لمثل هذه النوعية من الهجمات، وهذه النوعية من الحروب أصبحت قوية”.

وأوضح أن هناك نوعًا من الحروب قويًا ومؤثرًا ويؤدي إلى شلل في أجهزة الدول بصورة كبيرة للغاية، معلقًا: "المجلس شغله الشاغل متابعة ما يحدث في لبنان والحروب الإلكترونية، ومعرفة كيفية حدوث ذلك والتعلم منه وكيفية ابتعاد مصر عن تلك الأخطار خلال الفترة القادمة".

مدبولي: الحكومة تستهدف جذب الشركات العالميه لكسب استثمارات مباشره

وواصل مدبولي أن الحكومة تستهدف جذب الشركات العالميه لكسب استثمارات مباشره ونهدف الى جذب 20 مليار دولار في السنه وستصبح من 30 الى 40 مليار دولار بحلول عام 2030 وذلك بفضل الجهود والتيسيرات وحزمة الاصلاحات الضريبية التي تقدمها الحكومه للمستثمرين كما اشار الى ان وزير الاستثمار سيعرض مجموعة اخرى من الحزم والتيسيرات لتحسين افضل لمناخ الاستثمار في مصر .



وأتم تصريحاته، قائلا :"سيتم دعوة وعقد لقاءات دورية مع كبارالكتاب وممثلى النقابات ورجال الاقتصاد اعتبارا من الاسبوع القادم".