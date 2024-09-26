تامر أمين عن مباراة السوبر الأفريقي: أسوأ توقيت لإقامة الديربي (فيديو)

علق الإعلامي تامر أمين على مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك، قائلا: "دا أسوأ توقيت لإقامة الديربي، لكونه بداية الموسم الجديد".

وأضاف تامر أمين خلال تقديمه برنامج آخر النهار المذاع على قناة النهار، :"الديربي جاي في بداية موسم بعد موسم ملعون وطويل"، متابعا: "الماتش هيتلعب في بداية ونهاية الموسم".

لا يمكن قياس أداء الفرق في بداية الموسم

وتابع تامر أمين: "لا يمكن قياس أداء الفرق في بداية الموسم، كما أن هناك صفقات جديدة داخل الفرق لم يندمجوا مع الفرق.. ولو أي فريق خسر الناس هتعايره طول الموسم".

وقال أسامة عرابي نجم النادي الأهلي السابق، إن الأهلي والزمالك سيؤديان مباراة كأس السوبر الإفريقي في الرياض بشكل يسعد ملايين المواطنين، مؤكدا تفاؤله بتقديم صورة مشرفة للكرة المصرية.



وأضاف أسامة عرابي خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن أن الاستقرار الفني في النادي الأهلي وثبات التشكيل أكبر من الزمالك، لافتًا إلى أن أحداث المباراة وحالة اللاعبين والتوفيق سيشكلون فارقا في الأداء بين الفريقين.



تشكيل النادي الأهلي

وأشار أسامة عرابي إلى أنه من المتوقع أن يكون التشكيل النادي الأهلي في مباراة كأس السوبر مماثل لتشكيله في مباراة جور ماهيا بدوري أبطال إفريقيا، وقد يأتي التشكيل في هذه المباراة، كما يلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - يحيى عطية الله.



خط الوسط: إمام عاشور - أكرم توفيق - مروان عطية.

خط الهجوم: حسين الشحات - وسام أبو علي - بيرسي تاو.

ومن جانبه، قال أيمن منصور، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، إن مباراة السوبر الأفريقي قمة لا تتكرر كثيرًا، مؤكدًا أنه يجب التعامل خلالها بحذر.



وأوضح أيمن منصور، خلال لقاء له في برنامج "على مسئوليتي" عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن إمام عاشور ووسام أبو علي وكهربا وأكرم توفيق لا بد من التركيز عليهم، لأنهم أخطر مفاتيح الأهلي، مشيرًا إلى أن نقاط الضعف في الأهلي والزمالك معروفة للطرفين.

وأضاف أيمن منصور، أنه قبل لقاء السوبر الإفريقي عام 1994، كان الجميع يتحدث عن الأهلي والفوز، ولكن الزمالك فاز وقلب الطاولة.

لا بد من زيادة الدوافع لدى لاعبي الزمالك

وأشار أيمن منصور إلى أنه لا بد من زيادة الدوافع لدى لاعبي الزمالك من أجل الفوز على الأهلي، مؤكدًا أن جوزيه جوميز، المدير الفني للنادي الأهلي، سيختار لاعبين مميزين لمباراة الأهلي في السوبر الأفريقي.