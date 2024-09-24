نشرة التوك شو.. الحكومة تحسم جدل مرض أسوان وعدوان إسرائيلي على لبنان

تحرص "بوابة الوفد الإلكترونية" على تقديم نشرة بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعوها على علم بأهم اللقطات والتصريحات والتغطيات التلفزيونية على مدار اليوم.



قال الخبير الاقتصادي، محمود شكري، محلل أسواق المال، إن الطروحات الحكومية إيجابية بالنسبة للبورصة، وخاصة إذا تم بدء الطرح في الفترة المقبلة، بما يسهم في توفير سيولة للسوق، وزيادة القيمة السوقية للبورصة.

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اقتصادي يكشف عن طروحات حكومية جديدة خلال الـ 3 أشهر القادمة (فيديو)



كشف الإعلامي أحمد المسلماني، عن مشاركة الفنانة العالمية كيت ونسلت ببطولة فيلم وثائقي عن الجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني بغزة في 2021.

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تفاصيل مشاركة كيت ونسلت في فيلم وثائقي عن جرائم إسرائيل بغزة



قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر تواجه دائما حرب الشائعات، ولكن المسؤولين يتعاملون مع الأمر بحرفية شديدة، لافتا إلى أن الذي حدث في أسوان كان بسبب “عدوى بكتيرية” نتيجة اختلاط المياه بالصرف الصحي في عدد من المنازل.

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يحدث في كل العالم.. أحمد موسى يكشف سبب المرض الغامض بأسوان (فيديو)



علق الإعلامي إبراهيم عيسى، على موقف محافظ أسوان بشرب المياه، موضحًا أن رسالة إيجابية وموقف محترم وإيجابي وبه قدرة وجراءة لمحاولة لطمأنه وإظهار الوضع أنه مطمئن ولا داعي للفزع.

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إبراهيم عيسى: موقف محافظ أسوان بشرب المياه إيجابي ومحترم



استنكر الإعلامي أحمد موسى، الشائعات التي تم تداولها مؤخرًا والمقاطع الصوتية التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحذر من مياه النيل وتشير إلى تلوثها وتسببها في حالات النزلات المعوية التي انتشرت في أسوان مؤخرًا.

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أحمد موسى: الإخوان وراء شائعة تلوث مياه النيل في أسوان (فيديو)



كشف المنتج بلال صبري، حقيقة منع الرقابة عرض فيلمه الجديد «أوراق التاروت» بدور العرض السينمائي بسبب مشهد خيانة بطلة العمل الفنانة رانيا يوسف مع كلب ضمن أحداث الفيلم.

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المنتج بلال صبري يكشف حقيقة مشهد خيانة رانيا يوسف لزوجها مع كلب



كشف الإعلامي عمرو أديب، عن أمنيته بفوز الزمالك على الأهلي في بطولة السوبر الإفريقي، والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل في المملكة العربية السعودية، قائلا :"إيه المانع إن الزمالك يكسب وياخد البطولة، ومش عايزين مكسب كبير"

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الزمالك هيكسب.. عمرو أديب يوجه رسالة لتركي آل الشيخ قبل السوبر الأفريقي



قالت الإعلامية إنجي أنور، إنها تحدثت بوضوح عما يحدث في أسوان، وأنه بالفعل هناك مشكلة وحالات إصابة بالنزلات المعوية، كما شاهدنا أن كل أجهزة الدولة مُسخرة للتعامل معها، مشيرة إلى أنها أكدت أن الدولة لا تخفي شيئا بشأن الأزمة مثلما ادعى الكثيرون وصدروا معلومات مغلوطة.

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إنجي أنور تكشف سبب تأخر الحكومة في الإعلان عن طبيعة المرض بأسوان



علق الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلاقات الدولية، على تطورات الأوضاع على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، مؤكدا أن مصر ترفض كل أشكال العدوان.

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أستاذ علاقات دولية: مصر ترفض كل أشكال العدوان على لبنان



كشف الفنان أحمد سعد، تفاصيل تعرضه للسرقة في إيطاليا، مؤكدا أن هذا الأمر حدث له بالفعل وسرقت منه مجوهرات ثمينة جدا.

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هبدأ من الصفر.. أحمد سعد يكشف تفاصيل سرقة مجوهراته "30 قيراط ألماظ"



