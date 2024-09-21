نشرة التوك شو.. أصداء أزمة الشيخ التيجاني وسر المرض الغامض في أسوان

تحرص "بوابة الوفد الإلكترونية" على تقديم نشرة بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعوها على علم بأهم اللقطات والتصريحات والتغطيات التلفزيونية على مدار اليوم.

كشف أحمد قنديل، المتحدث باسم المجلس الأعلى للطرق الصوفية، تفاصيل عزل الشيخ صلاح الدين التيجاني من الطريقة التيجانية.

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«الطرق الصوفية» تكشف تفاصيل عزل الشيخ صلاح الدين التيجاني من الطريقة التيجانية



قال الإعلامي مصطفى بكري إن قطع الاتصالات التي يستخدمها حزب الله سيتسبب في حالة من الارتباك وزعزعة فى منظومة القيادة بشكل كبير".

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مصطفى بكري: حزب الله اللبناني سيرد على إسرائيل بشكل قوي (فيديو)



زف الدكتور زاهي حواس عالم المصريات، بشرى سارة للمصريين بخصوص الوصول إلى مومياء الملكة نفرتيتي، مردفًا: «خلال 5 أو 6 أشهر من الآن سيتم الإعلان عن مكان المومياء، كما أنه يتم العمل الآن على معرفة أسباب وفاة الملك توت عنخ آمون، والأقرب أنه مات بسبب حادثة».

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زاهي حواس يكشف مفاجأة سارة بشأن الوصول إلى مومياء الملكة نفرتيتي (فيديو)



قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الدولة المصرية تشهد أزمات عديدة، والمواطن يعاني، ولكن لا خيارات أمام الجميع سوى الصبر.

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الظروف أكبر من الأمنيات.. مصطفى بكري: الرئيس السيسي يدرك معاناة الموطنين جيدا(فيديو)



علق الدكتور خالد أمين، عضو مجلس نقابة الأطباء، على واقعة تصوير طبيب تجميل مناطق حساسة، قائلا: " هذه الفيديوهات مخالفة لآداب المهنة الخاصة بالنقابة والأداب العامة، وسياسة خصوصية حالة المريض حتي فى حال موافقته.

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تعليق نقابة الأطباء على تصوير مناطق حساسة بالجسم خلال عمليات تجميل (فيديو)



رد الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات، على الاتهامات الموجهة له بأنه لا يؤمن بالتوراة أو الكتب السماوية.

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فيديو.. زاهي حواس يرد على اتهامات إسرائيلية بعدم إيمانه بالكتب السماوية (فيديو)



علق الإعلامي عمرو أديب، على أزمة الشيخ صلاح الدين التيجاني، الذي أُلقي القبض عليه بتهمة التحرش بإحدى الفتيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن التيجاني أخطأ في قراءة آية من القرآن الكريم ثلاث مرات متتالية، مما يظهر جهله وعدم إلمامه بأساسيات الدين.

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غير سوي وجاهل بالدين.. عمرو أديب يهاجم صلاح الدين التيجاني (فيديو)



أكد الدكتور أحمد الكحلاوي، شيخ المداحين، أنه لا يوجد ما يحرم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، موضحا أنه لا مانع من شراء الحلوى في هذه المناسبة الشريفة احتفالا بمولد خير الأنام سيدنا محمد.

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الكحلاوي: الاحتفال بالمولد النبوي وشراء الحلوى جائز شرعا (فيديو)



علّق الإعلامي عمرو أديب، على المرض الغامض الذي انتشر في محافظة أسوان خلال الأيام الماضية، إذ شهدت الأيام الماضية وجود بعض الحالات من المواطنين في أسوان تعرضوا لإعياء ونزلات معوية، لأسباب غامضة.

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عمرو أديب يطالب الحكومة بكشف سبب مرض أسوان الغامض (فيديو)

